Postpone NEET UG July 2022: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2022 को स्थगित करने के लिए सोशल मीडिया पर तेजी से मांग उठ रही है. छात्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद उन्हें मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है. NEET UG 2022 का आयोजन 17 जुलाई को होना है जिसे छात्र आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का यह भी कहना है कि एग्‍जाम पिछले साल की तरह सितंबर के महीने में ही आयोजित किया जाए.

सीबीएसई 12वीं के टर्म 2 के साइंस स्ट्रीम के एग्‍जाम 07 जून को गणित के पेपर के साथ खत्‍म होंगे जबकि कंप्यूटर साइंस स्‍ट्रीम के एग्‍जाम 13 जून को समाप्त होंगे. नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई को होनी है. ऐसे में छात्रों का कहना है कि बोर्ड एग्‍जाम खत्‍म होने के बाद नीट परीक्षा के लिए एक महीने से भी कम का समय बचेगा. जहां JEE Main परीक्षा के लिए छात्रों को एक से अधिक मौके मिल रहे हैं, वहीं, NEET परीक्षा केवल एक ही बार आयोजित हो रही है. एग्‍जाम डेट तय करते समय इन बातों का ध्‍यान नहीं रखा गया.

Due to Delayed councelling of 2021

Droppers don't have time for prep as they wait till the Mop Up round how is it possible to cover 2 year of syllabus in only 90 days @dpradhanbjp @DG_NTA #postponeneetug2022



Pls Postponed NEET-2022...from 17/7/2022 to atelest 3 Months