Postpone NEET PG 2023: नीट पीजी स्थगित कराने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी, PM मोदी से किया ये आग्रह

Postpone NEET PG 2023 News Update: पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन (PG Medical Admission 2023) के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET PG 2023) 05 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद हो चुकी है अब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा फोटो एडिट करने का मौका दिया जाएगा. फोटो एडिट विंडो 14 से 17 फरवरी के बीच खुलेगी और एडमिट कार्ड नीट 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी कर दिया जाएगा.

इस बीच, कुछ उम्मीदवार नीट पीजी और नीट एमडीएस 2023 परीक्षा स्थगित की मांग कर रहे हैं. ट्विटर पर पीएम मोदी से आग्रह किया जा रहा है कि परीक्षा 6-7 सप्ताह बाद आयोजित की जाए. जानिए क्या है पूरा मामला.

We demand justice, India is democratic country and Every Indian deserves equal right. Please amplify our demands @harsha19chand @zainabsikander

We demand @ianilradadiya ji to please consider our plight and give us what we demand #PostponeNEETPG2023 #NEETPG2023 @jayendragosai1 pic.twitter.com/f28ijKcI0h — Dr who watches football (@CaptVishwaguru) February 3, 2023

उम्मीदवार, नीट पीजी और एमडीएस एग्जाम पोस्टपोंड की मांग के साथ ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल. मंडाविया, UDAIndia, PMOIndia, OfficeOf_MM, MoHFW_INDIA आदि को टैग करते हुए #PostponeNEETPG2023 और #POSTPONENEETMDS2023 के साथ कैंपेन चला रहे हैं.

We have to protest there is no other way. Ministry will not listen to any sweet talks. Laat o k bhut baato se nhi maante. #PostponeNEETPG2023 https://t.co/SRfBs5QRMA — Dre (@deduction_dre) February 5, 2023

#PostponeNEETPG2023 Exam on Mar 5th and eligibility extended till July 31st. Then, councelling will begin after 5 months of exam and last for another 5 months. 8-9 months wasted in councelling can be utilised for studies. Delay the exam till atleast June. @PMO @UDAIndia https://t.co/lRxyxngChi — Gemtuzumab (@Gemtuzumab11) February 5, 2023

@FAIMA_INDIA_ Is going to start PROTEST in support of:

🔹Lakh of candidate who want #PostponeNEETPG2023

🔹10000+ineligible interns

🔹Thousands of intern whowant #POSTPONENEETMDS2023

Requesting all doctor association Kindly Show Your Unity & Save Future#neetpg23postponment pic.twitter.com/lzLmCI4tQq — Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) February 5, 2023

वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की शिकायतों को सुनने का आग्रह किया है. FAIMA ने ट्विटर पर लिखा, 'मोदी जी कोरोना योद्धाओ की पुकार सुनो! जिनके लिए देश ने ताली-थाली बजाई आज वो सड़कों पर हैं! मोदी जी हमें न्याय दो!'.

FAIMA ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि '7 फरवरी (मंगलवार) को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए इक्ट्ठा हों. दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल गई है.'