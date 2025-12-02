नर्सरी एडमिशन 2026: इस बार क्या बदला, क्या रहेगा पहले जैसा? नहीं है पॉइंट सिस्टम!

दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरा शेड्यूल और आयु मानदंड जारी कर दिए हैं. इस बार एडमिशन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जबकि कई नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे. ऐसे में आप एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले जान लीजिए कि आखिर इस बार क्या-क्या बदलाव हुए हैं...

उम्र को लेकर क्या हैं नियम?

शिक्षा निदेशालय ने इस बार आयु सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है. इस साल नर्सरी (प्री-स्कूल) के लिए उम्र सीमा 3 से 4 साल (31 मार्च 2026 तक) तय की गई है. इसके अलावा केजी (प्री-प्राइमरी) के लिए 4 से 5 साल और कक्षा 1 के लिए 5 से 6 साल उम्र तय की गई है. वहीं, स्कूल हेड अपनी विवेकाधिकार से एक महीने तक की उम्र में छूट दे सकते हैं.

किन-किन तारीखों का रखना है ध्यान?

कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन?- 4 दिसंबर 2025

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 27 दिसंबर 2025

पहली सूची (वेटिंग सहित)- 23 जनवरी 2026

पॉइंट/क्राइटेरिया पर सवाल- 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026

दूसरी लिस्ट जारी होने की तारीख- 9 फरवरी 2026

अभिभावकों की शिकायतों का समाधान- 10 से 16 फरवरी 2026

खाली सीटों पर अतिरिक्त लिस्ट- 5 मार्च 2026

एडमिशन प्रक्रिया समाप्त- 19 मार्च 2026

कैसे भरना होगा फॉर्म?

अगर आप भी अपने बच्चों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद "Entry Level Admissions" लिंक पर क्लिक करें. फिर मांगी गई जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें. साथ ही पता प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद आपको 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर फॉर्म सब्मिट करना होगा.

ड्रॉ की वीडियोग्राफी भी होगी

फेयर एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए DoE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉटरी/ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी. किसी पुराने विवादित या प्रतिबंधित क्राइटेरिया का उपयोग नहीं किया जाएगा. RPwD एक्ट (Rights of Persons with Disabilities Act) का पालन जरूरी होगा.

पिछले साल (2025-26) क्या थे नियम?

इस बार रजिस्ट्रेशन फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, पिछली बार नर्सरी में 4 साल से कम, केजी के लिए 5 साल से कम और कक्षा 1 के लिए 6 साल से कम उम्र का काइटेरिया रखा गया है. साथ ही एडमिशम क्राइटेरिया में स्कूल से घर की दूरी, सिंगल चाइल्ड/गर्ल चाइल्ड/सिंगल गर्ल चाइल्ड आदि, स्कूल में भाई–बहन पढ़ता हो, सिंगल पेरेंट, Minority / EWS / DG आदि को शामिल किया गया था.

क्या था पॉइंट सिस्टम (100 मार्क्स सिस्टम)?

0–6 किमी दूरी: 50 पॉइंट

6–8 किमी दूरी: 40 पॉइंट

8–15 किमी दूरी: 30 पॉइंट

इस बार क्या बदला?

पिछले साल आयु सीमा में 5 साल से कम, 6 साल से कम आदि कैटेगरी थी, लेकिन इस बार फिक्स उम्र के हिसाब से एडमिशन किए जाएंगे. पिछले साल पॉइंट सिस्टम थे, जबकि इस बार स्कूल अपने मानदंड तय करेंगे, पुराने प्रतिबंधित नियम नहीं हैं. इस बार भी पिछले साल की तरह वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस बार इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.

