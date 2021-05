NEET 2021 Registration: कब शुरू होगा एप्लिकेशन प्रोसेस, इस कारण बढ़ रहा है छात्रों का इंतजार

NTA NEET 2021 Registration: मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, NEET 2021 के लिए रजिस्‍ट्रेशन जल्‍द शुरू होने वाले हैं. एग्‍जाम 01 अगस्त, 2021 को आयोजित किया जाना है जिसके लिए रजिस्‍ट्रेशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है. कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के चलते, छात्र इस बात से चिंतित हैं कि एप्लिकेशन फॉर्म स्थगित हो सकते हैं. नेशनल टेस्‍ट‍िंग एजेंसी (NTA) की तरफ से अभी केवल एग्‍जाम की डेट जारी की गई है.

एग्‍जाम के संबंध में, NTA ने आखिरी बार 12 मार्च को आधिकारिक नोटिस जारी किया था जिसमें एग्‍जाम डेट की घोषणा की गई थी. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. एग्‍जाम के लिए एप्लिकेशन फॉर्म अभी तक जारी नहीं हुए हैं और लगातार स्‍थगित हो रही परीक्षाओं के बीच NTA NEET 2021 के एप्लिकेशन स्‍थगित होने की भी संभावना है. NTA महामारी की स्थिति के अनुसार ही एप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करेगा.

@DG_NTA @DrRPNishank sir no doubt neet UG 2021 may conduct on 1st August but would you please declare the application form date