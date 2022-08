NEET UG Answer Key 2022: जारी हुई नीट यूजी की प्रोविजनल आंसर-की-रिस्पोंस शीट, ये रहा डाउनलोड लिंक

NEET UG Answer Key, OMR Answer Sheet and Responses Sheet Out: नीट यूजी 2022 की आंसर-की जारी कर दी गई है. जो उम्मीदवार 17 जुलाई 2022 को आयोजित हुई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की (NEET UG Answer Key 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने फिलहाल प्रोविजनल आंसर-की जारी की है. एनटीए ने साथ ही OMR रिस्पोंस शीट भी जारी की है. उम्मीदवार, रिस्पोंस शीट से अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं. अगर कोई आपत्ति है तो ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

How To Download NEET UG Answer Key 2022: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Answer Key, Scanned Image of OMR Answer Sheet and Recorded Response Challenge' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां मांगे गए लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर नीट यूजी आंसर-की खुल जाएगी.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

नीट यूजी आंसर-की और रिस्पोंस शीट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-

बता दें कि नीट यूजी प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियां प्राप्त होने बाद, एनटीए उनका निपटारा करेगा. इस प्रक्रिया में तीन से चार दिन का समय लग सकता है. इस आधार पर अनुमान लगाए तो नीट यूजी रिजल्ट 2022 और फाइनल आंसर-की सितंबर के दूसरे सप्ताह (07 सितंबर 2022) में जारी हो सकते हैं. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

नीट यूजी प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड लिंक, यहां मिलेगा-