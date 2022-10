NEET PG 2022: खुशखबरी! पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए कम हुआ क्वालीफाइंग Cut Off स्कोर, यहां करें चेक

NEET PG counselling 2022 Revised Cut Off Scores Out at natboard.edu.in: एनबीई द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई है कि नीट पीजी 2022 का परिणाम 01 जून 2022 को घोषित किया गया था. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए केंद्र द्वारा अप्रूव होने के बाद कम रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं.

NEET PG counselling 2022 Revised Cut Off: कम किए कट-ऑफ मार्क्स