NEET PG 2022 postponed or not? नीट पीजी 2022 परीक्षा 21 मई को आयोजित की जानी है. परीक्षा में 2 ही दिन बचे लेकिन उम्मीदवार अभी भी नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने के गुहार लगा रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट भी नीट परीक्षा 2022 स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उम्मीदवारों को परीक्षा स्‍थगित होने की उम्‍मीद है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि एबीवीपी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया (Dr. Mansukh Mandaviya) से मुलाकात की और नीट पीजी को स्थगित करने की मांग की है. उन्होंने लिखा, 'एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मिला, अधिकारियों से NEET PG को स्थगित करने के लिए कहा.' ट्वीट में यह भी लिखा कि नीट पीजी स्थगित करने की मांग पर मंत्री से उनकी सार्थक चर्चा हुई. एबीवीपी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि उन्होंने नीट पीजी स्थगन को लेकर महत्वपूर्ण 6 प्वॉइंट्स पर बातचीत की.

Press Release (https://t.co/BCKeMRC9ST)



­­The delegation of ABVP met the Health Minister once again demanding to extend the date of NEET PG



A meaningful discussion was held with the Ministry of Health regarding the demand of the students#NEETPG2022 pic.twitter.com/kewMnBFLCO