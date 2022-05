CUET PG 2022: सीयूईटी पीजी के लिए आज शुरू होंगे आवेदन, जुलाई में होगी परीक्षा

CUET PG 2022 Application: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने जानकारी दी है पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्‍जाम (CUET PG) का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्‍ताह में किया जाएगा. इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरने की सुविधा आज 19 मई से शुरू हो जाएगा. उम्‍मीदवार nta.ac.in पर विजिट कर अपना आवेदन ऑनलाइन माध्‍यम से दर्ज कर सकेंगे.

Common University Entrance Test (CUET-PG) for post-graduate admissions to be held in last week of July 2022. Application Form submission will start today on NTA website. Programmes details will be available on websites of participating Central Universities & other Universities.