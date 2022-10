NEET MDS 2022 Revised Cut Off: नीट एमडीएस रिवाइज्ड कट-ऑफ जारी, यहां चेक करें स्कोर

NEET MDS 2022 Revised Cut Off: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) एमडीएस 2022 की रिवाइज्ड कट-ऑफ जारी कर दी है. जो उम्मीदवार मई 2022 में आयोजित हुई नीट एमडीएस एग्जाम में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर कैटेगरी वाइज रिवाइज्ड कट-ऑफ और कट-ऑफ स्कोर चेक कर सकते हैं.

बोर्ड (एनबीईएमएस) ने 2 मई को NEET MDS 2022 परीक्षा आयोजित की थी और परिणाम 27 मई को घोषित किए थे. आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, नीट एमडीएस 2022 रैंक में कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि 27 मई 2022 को जारी किया गया था. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केवल NEET MDS न्यूनतम योग्यता प्रतिशत कम की गई है.

जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 174, एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 138 और अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 157 का संशोधित कट ऑफ स्कोर दिया गया है. सामान्य श्रेणी के न्यूनतम योग्यता मानदंड को संशोधित कर 24.286 प्रतिशत कर दिया गया है.

रिवाइज्ड कट-ऑफ स्कोर और मिनिमम क्वालिफाईंग क्राइटेरिया

NEET MDS result, Revised Cut Off 2022: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Revised cut-off scores of NEET-MDS 2022 after lowering of qualifying percentiles' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर पीडीएफ पेज खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें.

स्टेप 4: उम्मीदवार आगे के लिए पीडीएफ का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

क्या है नीट एमडीएस एग्जाम?

नीट एमडीएस एग्जाम मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) सीटों पर एडमिशन के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) द्वारा आयोजित किया जाता है. इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को पूरे भारत में 259 डेंटल कॉलेजों में लगभग 6,228 मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) सीटों पर एडमिशन दिया जाता है.

