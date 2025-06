JNVST 6th Admission 2025: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, देखें योग्यता और एग्जाम डेट्स

NVS Class 6 Admission, JNVST Exam Date 2025: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एकेडमिक सेशन 2026-27 एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नवोदय विद्यालय समिति (JNVS) की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in और cbseitms.rcil.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2025 है.

नवोदय विद्यालय 6वीं क्लास के एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST Class 6) के माध्यम से किया जाएगा, जो दो सेशन- दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा.

JNVST Phase 1: 13 दिसंबर 2025

पहले फेज में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग को छोड़कर), और सभी केंद्र शासित प्रदेश (लद्दाख को छोड़कर) के लिए 13 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे प्रवेश परीक्षा होगी.

JNVST Phase 2: 11 अप्रैल 2026

वहीं दूसरे फेज की परीक्षा 11 अप्रैल 2025 को सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी. यह चरण जम्मू और कश्मीर के चुनिंदा जिले (जम्मू-I, जम्मू-II, सांबा और उधमपुर को छोड़कर), मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश (दिबांग घाटी और तवांग), हिमाचल प्रदेश (चंबा, किन्नौर, मंडी, आदि), पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, और यूटी लद्दाख में लेह और कारगिल के छात्रों के लिए होगा.

JNVST Class 6 Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

छात्र को केवल उसी जिले में स्थित JNV में आवेदन करना होगा, जहां वे रहते हैं. आवेदन प्रक्रिया के दौरान एक वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

आवेदकों को सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 में अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए.

प्रत्येक छात्र को केवल एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के लिए उपस्थित होने की अनुमति है.

कुल सीटों में से 75% ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं. अर्हता प्राप्त करने के लिए, छात्र को उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करनी चाहिए.

बाकी बची 25% सीटें मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों छात्रों के लिए खुली हैं.

How to Apply JNVST Class 6 Admission 2025: आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट - navodaya.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'Register for Class VI Registration 2026' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नए पेज पर, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें.

स्टेप 5: हाल ही की तस्वीर, हस्ताक्षर और निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

स्टेप 6: आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें.

अभी अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें-