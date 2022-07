JEE Main 2022 Answer Key: jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करें आंसर-की, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

JEE Main 2022 Answer Key and Response Sheet out at jeemain.nta.nic.in: जेईई मेन की आंसर-की, एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर अपलोड कर की गई है. उम्मीदवार 04 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

