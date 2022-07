JEE Main 2022 Result 2022: एनटीए का जरूरी नोटिस जारी, जेईई मेन सत्र-1 रिजल्ट जल्द, सत्र-2 में आवेदन का भी मौका

JEE Main Result 2022, JEE Main session 2 Re-Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन सीजन-1 के रिजल्ट (JEE Main Result 2022 session 1) जारी कर सकता है. जेईई मेन सेशन वन के एग्जाम 23 से 29 जून तक देशभर के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में आयोजित किए गए थे. जिनके रिजल्ट जुलाई के पहले में जारी किया जा सकते हैं. जेईई मेन सीजन 1 के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी होंगे. इसके बाद सीजन 2 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोली जाएगी.

दरअसल, एनटीए ने 01 जुलाई 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन सीजन 1 (जून 2022) रिजल्ट और सीजन-2 (जुलाई 2022) री-रजिस्ट्रेशन का जरूरी नोटिस जारी किया है. आधिकारिक नोटिस में लिखा है, 'जेईई मेन 2022 सत्र 2 (जुलाई 2022) के लिए आवेदन विंडो एनटीए स्कोर या जेईई मेन 2022 सत्र 1 (जून 2022) के परिणाम की घोषणा के बाद खोली जाएगी. उसी के लिए कार्यक्रम अलग से सूचित किया जाएगा.' एनटीए ऑफिशियल नोटिस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

इससे पहले, सीजन-2 आवेदन प्रक्रिया 1 जून को शुरू हुई थी और 30 जून 2022 को समाप्त हुई थी. सीजन-2 की परीक्षाएं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in पर विजिट करते रहें. आवेदन करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to apply for JEE Main 2022 session 2: यहां देखें आसान तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Session 2 (two) Re-Registration for JEE(MAIN) 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: जरनेट हुए क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 5: एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा करें.

स्टेप 6: फीस जमा करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा.

स्टेप 7: आगे के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट अपने पास रख लें.