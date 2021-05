IGNOU July Admission 2021: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU), ने जुलाई 2021 सेशन के लिए फिर से रजिस्‍ट्रेशन विंडो ओपन कर दी है. जो छात्र IGNOU July Admission 2021 के लिए अप्‍लाई करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म आधिकारिक पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर भर सकते हैं. जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, IGNOU July 2021 के लिए अप्‍लाई करने की लास्‍ट डेट 15 जून, 2021 तक है.

The Re-registration for July 2021 cycle has been opened on the Samarth Portal https://t.co/pp84DxIGlt.



The last date for receiving RR forms is 15th June 2021.