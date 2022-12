CUET 2023 Exam Dates: फरवरी में शुरू होंगे सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन, मई में एग्जाम, CUET PG डेट्स जल्द

CUET UG 2023 Exam Date Out: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) यूजी का दूसरा संस्करण अगले साल 21 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को साल 2023 में आयोजित होने वाले देश के बड़े एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एलिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET), सीयूईटी यूजी और जेईई मेन्स 2023 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है.

ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जुलाई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी और अगले साल एक अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकता है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पिछले साल मार्च में घोषणा की थी कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे, न कि कक्षा 12 के अंकों के आधार पर.

फरवरी 2023 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि सीयूईटी-यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी, 2023 के पहले सप्ताह में शुरू होगी. विषयों की संख्या और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न समान रहेंगे. एक उम्मीदवार एक या दो भाषाओं और सामान्य परीक्षा के अलावा 6 डोमेन विषय ले सकता है. परीक्षा कई भाषाओं में आयोजित की जाएगी जिनमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं. उन्होंने कहा कि एनटीए देशभर में 1,000 परीक्षा केंद्र तैयार करने पर काम कर रहा है, जिनमें से प्रतिदिन 450-500 केंद्रों का उपयोग किया जाएगा.

Information on CUET 2023: The application process for the Common University Entrance Test (CUET-UG) to be conducted between the 21st and 31st of May will start in the first week of February 2023.