Bihar Board Inter Admission 2022: बिहार बोर्ड 11वीं, 12वीं के दाखिले शुरू, CBSE व ICSE छात्रों को लिए ये है अपडेट

Bihar Board Intermediate Admission 2022: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दाखिला प्रक्रिया बुधवार, 22 जून 2022 से शुरू हो चुकी है. जो छात्र 2022-24 बैच के लिए बिहार बोर्ड 11वीं और 12वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इंटर एडमिशन, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (OFSS) सॉफ्टेयर के माध्यम से होगा.

बिहार इंटरमीडिएट ऑनलाइन एडमिशन 2022 22 जून से शुरू हो चुके हैं, छात्र 30 जून तक या इससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) भर सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले कॉमन एडमिशन प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें. ऑनलाइन सीएएफ भरने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

बिहार बोर्ड BSEB से 10वीं बोर्ड परीक्षा या समक्षक परीक्षा पास होनी चाहिए. इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), माध्यमिक शिक्षा का भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE) समेत अन्य स्टेट बोर्ड के 10वीं के छात्र भी बिहार इंटर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम 2022 (Bihar Board 10th Result 2022) 31 मार्च 2022 को घोषित किए गए थे.

Bihar Board Intermediate Admission 2022: ऐसे भरें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म

स्टेप 1: सबसे पहले बिहार बोर्ड (BSEB) की OFSS वेबसाइट ofssbihar.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Common Application Form for Admission in Intermediate College & Schools' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 4: एप्लीकेशन फीस जमा करें, एप्लीकेशन फीस 350 रुपये है, जोकि ऑनलान भर सकते हैं.

स्टेप 5: एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और आगे के लिए सेव करके प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

