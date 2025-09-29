scorecardresearch
 

Feedback

इजरायल ने गाजा में धुआं-धुआं कर दिया, एक रात में 140 टारगेट किए तबाह

इजरायली सेना IDF ने गाजा पर हवा, जमीन और समुद्र से 140 से ज्यादा ठिकाने मारे. हथियार डिपो, हमास की कई इमारत नष्ट. गाजा सिटी में तीन डिवीजनों की टुकड़ियां आगे बढ़ीं – 36वीं ने निगरानी भवन तोड़े, ड्रोन से बम मारा. उत्तरी-सदर्न गाजा में भी हमास सदस्य ढेर. ड्रोन ने छठी मंजिल पर जाल बम निष्क्रिय किया.

Advertisement
X
गाजा शहर में इजरायली हमले के बाद उठता धुआं. (Photo: Reuters)
गाजा शहर में इजरायली हमले के बाद उठता धुआं. (Photo: Reuters)

इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने गाजा पट्टी में भारी हमला बोला है. पिछले 24 घंटों में हवा, जमीन और समुद्र से 140 से ज्यादा लक्ष्यों पर प्रहार किया गया. इनमें आतंकी समूहों के भवन, हथियार डिपो और अन्य ढांचे शामिल हैं. IDF के मुताबिक, यह हमला गाजा सिटी और उत्तरी इलाकों में जारी लड़ाई के बीच हुआ. सेना ने कहा कि तीन डिवीजनों की जमीनी टुकड़ियां गाजा सिटी में आगे बढ़ रही हैं. 

हवाई और नौसेना का हमला: हथियार डिपो पर निशाना

इजरायली एयर फोर्स ने गाजा पट्टी में करीब 140 ठिकानों पर बम गिराए. इनमें आतंकी समूहों के इस्तेमाल वाले भवन, उनके सदस्य और महत्वपूर्ण ढांचे थे. IDF ने बताया कि ये हमले आतंकवाद से लड़ने के लिए थे. इसी बीच, इजरायली नौसेना ने भी गाजा के उत्तरी हिस्से में गोले दागे. उन्होंने एक हथियार डिपो और हमास के सदस्यों के इस्तेमाल वाले भवनों को निशाना बनाया. नौसेना की कार्रवाई से आतंकियों के ठिकाने कमजोर हुए.

यह भी पढ़ें: कोस्टगार्ड ने 1638 जहाज पकड़े, करीब 38 हजार करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त

सम्बंधित ख़बरें

Cold desert of India Unesco bio reserve
हिमालय में बसा भारत का कोल्ड डेजर्ट बना 13वां यूनेस्को बायोस्फियर रिजर्व  
Russia Kinzhal Missile Ukraine
किंझल मिसाइलों की जानिए पावर जिससे यूक्रेन की हिम्मत तोड़ रहा रूस 
anant shashtra
चीन-पाक सीमा पर तैनात होगा 'अनंत शस्त्र' एयर डिफेंस  
indian coast guard commaders conference
कोस्टगार्ड ने 1638 जहाज पकड़े, 38 हजार करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त 
Russia Attacks Kyiv in Israel Style
इजरायल वाली रणनीति से यूक्रेन पर टूट पड़े हैं पुतिन, जंग तेज 

Israel attacked Gaza

जमीनी लड़ाई: तीन डिवीजनों की साहसिक कार्रवाई

गाजा सिटी में IDF की तीन डिवीजनों की टुकड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं. हर डिवीजन ने अलग-अलग सफलताएं हासिल कीं...

  • 36वीं डिवीजन: हमास के निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कई भवनों को नष्ट किया. एक ड्रोन हमले से बम लगाने वाले एक ग्रुप को मार गिराया.
  • 98वीं डिवीजन: हमास के एक सदस्य को मार गिराया, जो IDF पर मोर्टार दाग रहा था.
  • 162वीं डिवीजन: कई हमास सदस्यों को मारा और बूबी ट्रैप्स (जाल बम) को निष्क्रिय किया.

यह भी पढ़ें: जैसा हमला इजरायल ने ईरान पर किया था, उसी रणनीति से यूक्रेन के कीव पर टूट पड़े हैं पुतिन

Advertisement

उत्तरी गाजा में 99वीं डिवीजन ने हमास के निगरानी भवनों पर हमला किया. दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में गाजा डिवीजन के सैनिकों ने कई हमास सदस्यों को मार गिराया. IDF ने कहा कि ये कार्रवाइयां आतंकवाद के खिलाफ जारी हैं.

ड्रोन फुटेज: छठी मंजिल पर छिपा बम नष्ट

IDF ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा सिटी में एक बहुमंजिला इमारत की तलाशी दिखाई गई. UAV (ड्रोन) ने छठी मंजिल पर एक बूबी-ट्रैप्ड विस्फोटक डिवाइस ढूंढा. यह डिवाइस एक कंबल से ढकी हुई थी और IDF सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई थी. ड्रोन ने इसे तुरंत नष्ट कर दिया. यह फुटेज IDF के X अकाउंट पर पोस्ट की गई.

लड़ाई जारी... गाजा में तनाव बरकरार

ये हमले गाजा सिटी और उत्तरी इलाकों में तेज लड़ाई के बीच हुए. IDF ने कहा कि हमास जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. जमीनी सैनिकों ने कई जाल बम नष्ट किए और आतंकियों को मार गिराया. लेकिन इस संघर्ष से गाजा के लोग प्रभावित हो रहे हैं. दुनिया इस पर नजर रखे हुए है.

IDF का कहना है कि ये कदम सुरक्षा के लिए जरूरी हैं. यह हमला इजरायल-हमास संघर्ष का हिस्सा है, जो महीनों से चल रहा है. IDF की ये कार्रवाइयां आतंकवाद को रोकने का दावा करती हैं, लेकिन शांति की उम्मीद सबको है. गाजा में हालात कठिन हैं. राहत कार्य तेज करने की जरूरत है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement