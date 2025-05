अब दूसरे द्वीपों पर भी मिसाइल अटैक में सक्षम होगा भारत, अंडमान में हुआ परीक्षण

भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर आज और कल (23-24 मई 2025) हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के तहत बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर किसी भी विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा माना जा रहा है कि भारत एक बड़ा मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है. यह टेस्ट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दोनों दिन होगा.

वायु क्षेत्र बंद होने के संदर्भ में, एक अधिकारी ने कहा कि आज हमने उच्च ऊंचाई वाले हथियार परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और कल भी इसी तरह का एक परीक्षण किया जाएगा. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नियमित अभ्यास है, क्योंकि हमने पहले भी इसी तरह के परीक्षण किए हैं

आइए समझते हैं कि यह टेस्ट क्या है और इसका क्या मतलब है...

NOTAM क्या होता है?

NOTAM यानी नोटिस टू एयरमेन एक तरह की कानूनी सूचना होती है, जो विमानों को किसी खास क्षेत्र में उड़ान न भरने की चेतावनी देती है. यह तब जारी किया जाता है, जब उस इलाके में कोई बड़ा सैन्य अभ्यास, मिसाइल टेस्ट या दूसरी गतिविधि होनी होती है.

India issues a NOTAM around the Andaman & Nicobar Islands for a likely, upcoming missile test



Date: 23-24 May 2025 pic.twitter.com/b6sVIcFP4L