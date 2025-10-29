scorecardresearch
 

Feedback

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान, अंबाला के आसमान में भारत का गौरव

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयर फ़ोर्स स्टेशन पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी. इस दौरान इस दौरान एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

Advertisement
X
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान. (photo: X @ANI)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान. (photo: X @ANI)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भर कर इतिहास रच दिया है. इस दौरान एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. ये उड़ान न केवल उनकी साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया.

इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 एमकेआई फाइटर विमान में उड़ान भरी थी. इसके साथ ही वह फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनीं थीं. उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति  APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई-30 एमकेआई फाइटर विमान में उड़ानें भरी थीं.

आपको बता दें कि फ्रांसीसी एयरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल फाइटर जेट को औपचारिक रूप से सितंबर 2020 में अंबाला एयर फ़ोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था. फ्रांस से 27 जुलाई, 2020 को आए पहले पांच राफेल विमानों को 17 स्क्वाड्रन, 'गोल्डन एरोज़' में शामिल किया गया था. यह जेट वायुसेना की ताकत का एक अहम हिस्सा है.

Advertisement

राफेल जेट का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, जिसे 7 मई को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में कई आतंकी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया था. इस ऑपरेशन में राफेल ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था.

सम्बंधित ख़बरें

फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में भरेंगी उड़ान 
Rafale Fighter Jet President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयर फोर्स स्टेशन से कल भरेंगी राफेल फाइटर जेट में उड़ान 
President Draupadi Murmu wished the countrymen on the occasion of Chhath Mahaparva.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं 
President Droupadi Murmu offering prayers at Sabarimala. (Image: X/ @rashtrapatibhvn)
सबरीमाला मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनीं 
केरल में द्रौपदी मुर्मू के हेलिकॉप्टर के साथ हुआ हादसा
जब जमीन में धंसा राष्ट्रपति के हेलिकॉप्टर का पहिया... केरल के प्रमादोम का मामला 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement