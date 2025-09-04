20 हजार KM की रेंज वाली परमाणु मिसाइल, दायरे में दुनिया और तैरने वाले ड्रोन्स … चीन ने कर ली है नेक्स्ट जेनेरेशन वॉर की तैयारी

कल्पना कीजिए कि परमाणु हमला करने में सक्षम एक ऐसा मिसाइल हो जिसकी मारक क्षमता 5-10 हजार किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 20 हजार किलोमीटर हो. सीधा समझिए कि ये मिसाइल विश्व के मानचित्र में किसी भी कोने पर मार कर सकने में सक्षम हो. ऐसे मिसाइल जो एक बार में एक समय पर दस अलग-अलग जगहों अटैक कर सके. इसके अलावा पानी में तैरने वाले ड्रोन्स, सटीक वार करने में सक्षम लेजर मिसाइलें.

विज्ञान कथाओं जैसे मालूम पड़ने वाले इन हथियारों को चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने सड़क पर उतार दिया है. बुधवार को बीजिंग में विजय दिवस परेड पर चीन ने अपनी सैन्य ताकत बेखौफ मुजाहिरा किया.

द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की परेड में दिखाई गई ऐसा ही एक चर्चित हथियार था LY-1 लेजर.

आठ पहियों वाले एचजेड-155 बख्तरबंद ट्रक पर लगा यह लेजर हथियार दुश्मन के हथियारों और उपकरणों के ऑप्टिकल सेंसरों को प्रभावी ढंग से नेस्तानाबूद कर सकता है. चीनी रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह लेजर हथिया समुद्री युद्ध गेम आश्चर्यजनक रूप से बदल देगा.

LY-1 लेजर के बारे में चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि यह एक डायरेक्टेड-एनर्जी हथियार है. यह नौसैनिक लेजर प्रणाली मुख्य रूप से ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है. इसका समंदर के साथ साथ जमीन पर भी किया जा सके.

Touted as the "world’s most powerful," China’s LY-1 ship-based laser air defense system was displayed on an eight-wheeled truck, with no specs released. pic.twitter.com/WalkQffaA9 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) September 3, 2025

यह हथियार दुश्मन के ऑप्टिकल सेंसरों को निष्क्रिय कर सकता है और कम लागत पर सटीक हमले करता है. चीन ने इसकी तकनीकी विशिष्टताएं गुप्त रखी हैं, लेकिन यह उच्च शक्ति वाली लेजर बीम से हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है.

डिफेंस डेवलपमेंट पर जानकारी देने वाले एक वेबसाइट ने लिखा है कि लेजर से कमांड होने एनर्जी हथियारों का विकास दुनिया भर में हो रहा है. ये हथियार दो तरह के होते हैं- इनमें से एक डेजलर्स (Dazzlers) हैं- जो दुश्मन के ऑप्टिकल सेंसरों की क्षमता खत्म कर उसे अंधा कर देते हैं. दूसरा उच्च शक्तिशाली डिजाइन वाले लेजर सीधे सीधे टारगेट को नष्ट कर देते हैं.

डोंग फेंग 5C न्यूक्लियर मिसाइल

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला और 2025 रक्षा बजट के लिए 249 बिलियन डॉलर आवंटित करने वाले चीन ने इस परेड में DF-5C लिक्विड इंधन वाला अंतरराष्ट्रीय सामरिक परमाणु मिसाइल का भी प्रदर्शन किया.

यहां डोंग फेंग (Dong Feng) का मतलब चीनी भाषा में "पूर्वी हवा" (East Wind) है. चीनी सैन्य और सांस्कृतिक प्रतीक से प्रेरित डोंग फेंग

सीरीज की मिसाइल का परीक्षण चीन ने 1970 में करना शुरू किया था. यह सिलो-आधारित और लिक्विड-फ्यूल मिसाइल है.

सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह रक्षा भेदन और सटीकता के मामले में भी बेहतर है. एक विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया है कि यह अपनी मारक क्षमता के दायरे में पूरी दुनिया को कवर कर सकता है. कुछ रक्षा विशेषज्ञ इस मिसाइल के रेंज को 13 हजार से 15 हजार किलोमीटर बताते हैं. फिर भी यूरोप और अमेरिका इसके दायरे में आ जाता है.

एक ही समय में 10 अलग-अलग स्थानों पर हमला

सैन्य ब्लॉगर मा यान ने हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि एडवांस अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C यह संदेश देती है कि चीन की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता विश्वसनीय, भरोसेमंद और पर्याप्त है."

उन्होंने कहा कि DF-5C कथित तौर पर 10 स्वतंत्र रूप से टारगेट किए जा सकने वाले रि एंट्री वारहेड व्हीकल तक ले जा सकती है. इसका अर्थ है कि एक ही मिसाइल एक ही समय में 10 अलग-अलग स्थानों को निशाना बना सकती है"

यह मिसाइल "दुश्मन के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण सुविधाओं" को निशाना बना सकती है, और हमलों के क्रम को एडजस्ट कर सकती है.

इस ब्लॉगर ने कहा कि, "इसका अस्तित्व चीन की परमाणु निवारक रणनीति को मजबूत करता है, जिससे सबसे कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी प्रभावी जवाबी हमले सुनिश्चित होते हैं."

चीन ने अपने शस्त्रागार में एक और ICBM शामिल कर लिया है और इसे DF-61 नाम दिया गया है. आठ पहियों वाले मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाई जा रही यह विशाल मिसाइल परेड में आई, जिसने विश्लेषकों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया. ऐसा अनुमान है कि यह पीएलए रॉकेट फोर्स के लंबी दूरी के मिसाइल अभियानों का हिस्सा होगा.

पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर मार गिराने की क्षमता

इस विक्ट्री परेड के दौरान चीन ने HQ-20 और HQ-22A एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और HQ-29 बाह्य-वायुमंडलीय मिसाइल इंटरसेप्शन का सार्वजनिक अनावरण किया गया. इनमें से HQ-29 पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी अपने टारगेट को मार गिरा सकता है.

एयरोस्पेस नॉलेज पत्रिका के मुख्य संपादक वांग यानान ने कहा कि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा HQ-19 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हथियारों से भी बचाव कर सकता है, जिनकी गति अत्यंत तीव्र और फूर्ती अभूतपूर्व है.

वांग ने दावा किया कि अत्याधुनिक स्ट्राइक हार्डवेयर होने के कारण हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हथियार को पहले के एयर डिफेंस मिसाइलों द्वारा इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है और यह हाई वैल्यू टारगेट के लिए एक बड़ा खतरा है.

चीन द्वारा अब तक प्रदर्शित सबसे बड़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली HQ-29 संभवतः मिड कोर्स इंटरसेप्टर है जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर (Exoshpere) के खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पृथ्वी का एक्सोस्फेयर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो 500-1000 किमी की ऊंचाई से शुरू होकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है.

अंडरवाटर ड्रोन्स

चीनी सैन्य परेड में ड्रोन के क्षेत्र में चीन की तकनीकी प्रगति का भी प्रदर्शन हुआ. दो एक्स्ट्रा लार्ज समुद्री ड्रोनों ने परेड में अपनी शुरुआत की. इनमें से पहले का नाम AJX002 है. ये ड्रोन लगभग 18 से 20 मीटर (59 से 66 फीट) लंबा और 1 से 1.5 मीटर (3 से 5 फीट) व्यास का है. माना जा रहा है कि यह पानी में तैरने वाला परमाणु-सक्षम ड्रोन है. ये ड्रोन्स पानी में घंटो रहकर दुश्मन की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकते हैं.

सटीक हमलों और हवाई टोही अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन जीजे-11 भी इस मिलिट्री परेड में शामिल हुआ. जीजे-11 को "वफादार विंगमैन" के रूप में भी जाना जाता है.

