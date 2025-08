अदासो कपेसा... पीएम मोदी की SPG टीम में मणिपुर के छोटे से गांव से आई महिला अफसर

हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा की तस्वीरें वायरल हुईं, तो लोगों का ध्यान सिर्फ डिप्लोमेसी या औपचारिक बातों पर नहीं गया. सबसे ज्यादा चर्चा रही एक शांत और आत्मविश्वास से भरी महिला की, जो काले सूट और ईयरपीस के साथ पीएम के ठीक पीछे खड़ी थी. यह महिला कोई आम नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाली अधिकारी हैं- इंस्पेक्टर अदासो कपेसा. उनकी कहानी हर भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

अदासो कपेसा कौन हैं?

अदासो कपेसा मणिपुर के सेनापति जिले के काबी गांव से हैं. वह भारत की सबसे खास सुरक्षा बल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) में शामिल होने वाली पहली महिला हैं. मणिपुर से यह पहला मामला है. SPG का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है. यह देश का सबसे कठिन और सम्मानित सुरक्षा बल माना जाता है.

उनकी शुरुआत सशस्त्र सीमा बल (SSB) से हुई, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है. वर्तमान में वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 55वीं बटालियन में तैनात हैं. SPG में आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ली. इस तरह उन्होंने देश की सुरक्षा बलों में एक बड़ी लैंगिक बाधा तोड़ दी.

उत्तर-पूर्व से राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र तक

अदासो का SPG में शामिल होना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह भारत की शीर्ष सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकेत है. पहले SPG में सिर्फ पुरुष ही होते थे, लेकिन अब अदासो ने यह परंपरा तोड़ दी है.

उनका पीएम के साथ यूके यात्रा में दिखना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था. यह एक रणनीतिक और ऐतिहासिक कदम था, जो दिखाता है कि महिलाएं भी देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं. मणिपुर जैसे दूरदराज के इलाके से आने वाली यह महिला अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गई है.

सोशल मीडिया पर तारीफ: राष्ट्र के लिए रोल मॉडल

जब उनकी तस्वीरें ऑनलाइन आईं, तो सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार हो गई. लोग उन्हें पथप्रदर्शक, शक्ति का प्रतीक और प्रेरणा कहकर बुला रहे हैं. खासकर उन युवा लड़कियों के लिए, जो कानून व्यवस्था या रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, वह एक मिसाल बन गई हैं.

सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उनकी मौजूदगी से उन समुदायों को ताकत मिली है, जो लंबे समय से अनदेखे रहे हैं. मणिपुर और उत्तर-पूर्व के लोग उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

SPG की भूमिका क्यों खास है?

SPG कोई आम सुरक्षा जॉब नहीं है। यह भारत का सबसे खास सुरक्षा बल है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना है. इसके सदस्यों को नजदीकी मुकाबला, खुफिया जानकारी, निगरानी और आपात स्थिति से निपटने की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है. यह भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक है.

From a remote village in Manipur to standing behind the PM as part of the SPG - what a journey! Saluting Inspector Adaso Kapesa for rewriting what's possible for Indian women in uniform. @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/MqVc0Dbcwg