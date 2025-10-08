दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग के गडोल जंगल इलाके में 2 आर्मी कमांडो लापता हो गए हैं. संयुक्त सुरक्षा बलों ने इन्हें ढूंढने के लिए भारी तलाशी अभियान शुरू किया है. आर्मी, पुलिस की कई यूनिट्स भी हवाई सहायता लेकर सर्च कर कर रहे हैं. वे जंगल के इलाके में लापता जवानों की तलाश कर रही हैं.

सूत्रों के अनुसार, जवान 6 अक्टूबर की शाम को लापता हुए. इसमें कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है. लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दोनों जवान 5 पैरा के अग्निवीर हैं. आर्मी इस इलाके की तलाशी ले रही है, जो किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच स्थित है. अभी तक फोर्स का कहना है कि जवान ऑपरेशन के दौरान भटक गए हैं.

