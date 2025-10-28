UPSC छात्र हत्याकांड में मुरादाबाद कनेक्शन, मास्टरमाइंड अमृता से पहले ही रिश्ता तोड़ चुका है परिवार

दिल्ली के तिमारपुर में हुए UPSC छात्र रामकेश मीणा हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अब इस मामले में मुरादाबाद कनेक्शन सामने आया है. हत्या की मुख्य आरोपी अमृता चौहान, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, मुरादाबाद की पीतल नगरी क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है. अमृता के परिजनों ने 8 जुलाई 2024 को अखबार में विज्ञापन देकर उससे नाता तोड़ लिया है. परिवार ने मीडिया से बात करने से साफ इंकार कर दिया है.

रामकेश मीणा की हत्या की साजिश मुख्य आरोपी अमृता चौहान ने रची थी. अमृता ने कुबूल किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोज थीं, जिन्हें हटाने से रामकेश ने मना कर दिया था.

इसके बाद अमृता ने अपने दो साथी सुमित और संदीप के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और आग लगाकर वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की.

परिवार ने अखबार में दिया था विज्ञापन

अमृता चौहान के परिवार ने हत्याकांड से बहुत पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था. 8 जुलाई 2024 को परिजनों ने अखबार में विज्ञापन पब्लिश करवा कर अमृता को बेदखल कर दिया था. कोर्ट में भी इसका कागजी प्रमाण मौजूद है कि परिवार ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया था. अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है.

​

मुरादाबाद से हैं तीनों आरोपी

Advertisement

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी- अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के रहने वाले हैं. संदीप पुलिस लाइन में संविदा कर्मचारी है और SSC CGL की तैयारी कर रहा था, जबकि उसका दोस्त सुमित गैस सिलेंडर का काम करता है. ये दोनों थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव के रहने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: गला घोंटकर मारा, शव पर लगाया घी-शराब, फिर... UPSC अभ्यर्थी की जान लेने वाली लिव-इन पार्टनर की यूं खुली पोल

संदीप के परिजनों क्या कहा?

संदीप के पिता ने बयान दिया कि उन्हें मेरठ में पता चला कि दिल्ली पुलिस उनके बेटे को ले गई है और वह मर्डर केस में सीसीटीवी में दिखा है. उन्होंने कहा, "अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन अगर वह बेगुनाह है, तो आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा.”

---- समाप्त ----