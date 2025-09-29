सहारनपुर: बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीटकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसने मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. यहां निर्भयपुरम कॉलोनी में शनिवार देर रात शराब के लिए पैसे न मिलने पर बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 55 वर्षीय आशा देवी के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अक्षय ने पहले मां से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने गहने बेचने की जिद की.

पहले पीटा फिर दीवार में पटक दिया सिर

मां ने सख्ती से मना किया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. गुस्से में अक्षय ने अपनी मां को बुरी तरह पीट-पीट कर घायल कर दिया और सिर कई बार दीवार पर पटक दिया. गंभीर चोट लगने से आशा देवी बेहोश हो गईं और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अक्षय को वहीं से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अक्षय पिछले कुछ समय से नशे का आदी हो गया था और पैसों की तंगी के चलते लगातार मां से रुपये मांग रहा था. उसके पास शराब के लिए पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने गहने बेचने का दबाव बनाया. मां के विरोध करने पर उसने क्रोध में आकर यह खौफनाक कदम उठाया. गवाही देने वाले पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि अक्षय की मां हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आदतें बिगड़ चुकी थीं.

15 दिन पहले ही शादी कर आया था घर

क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद के अनुसार आरोपी अक्षय हाल ही में बिहार से शादी कर लौटकर आया था. महज 15 दिन पहले ही घर पहुंचा था. दो दिन पहले उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह अवसादग्रस्त रहने लगा और शराब पर और अधिक निर्भर हो गया. शराब की लत और घरेलू तनाव ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी मां की जान ले ली.

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कहीं इस वारदात में कोई अन्य पहलू तो छिपा नहीं है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी है.

