मुंबई: खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या, 4 साथियों ने पीट-पीट कर ले ली जान

मुंबई के साकीनाका इलाके में खाना नहीं लाने पर एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी गई. हत्या को अंजाम ड्राइवर के साथ रहने वाले उसके पिता, दोनों चाचा और एक अन्य शख्स ने दिया.

खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या. (Photo: Representational )
खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या. (Photo: Representational )

मुंबई के साकीनाका पुलिस थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां एक टैक्सी ड्राइवर की उसके साथ रह रहे लोगों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो रोज की तरह उनके लिए खाना नहीं लाया था. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बाकी तीन की तलाश जारी है.

बताया जाता है कि प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के रहने वाले पांच टैक्सी ड्राइवर मुंबई में एक ही कमरे में रहते थे. रोजाना एक व्यक्ति जावेद खान सब के लिए खाना लाता था.  42 साल का जावेद ख़ान सोमवार की रात खाना नहीं लाया, जिससे उनके बीच विवाद हो गया.

देखते ही देखते इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. जावेद के साथ रह रहे शबाज़ ख़ान, उसके पिता और दोनों चाचा ने जावेद को कमरे में पड़े बांबू से पीट दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से जावेद की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद चारों आरोपी अपनी टैक्सी लेकर फरार हो गए. 

पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया है जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है. आरोपी और मृतक सभी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और टैक्सी चालक के रूप में मुंबई में कार्यरत थे. मुंबई में प्रवासी श्रमिकों के बीच आपसी विवादों के ऐसे मामले हाल के वर्षों में कुछ बार सामने आए हैं.
 

---- समाप्त ----
