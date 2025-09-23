scorecardresearch
 

Feedback

जुबीन गर्ग की मौत: हादसा या साज़िश? आखिरी वायरल वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस, जानें क्यों उठ रहे हैं सवाल

असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में तैराकी के दौरान मौत हो गई. लेकिन उनके आखिरी वीडियो और आरोपों ने इस हादसे को रहस्यमयी बना दिया है. क्या ये महज हादसा था या साज़िश? जानिए जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी ये कहानी.

Advertisement
X
जुबीन गर्ग की मौत अभी तक एक रहस्य बनी हुई है (फोटो-ITG)
जुबीन गर्ग की मौत अभी तक एक रहस्य बनी हुई है (फोटो-ITG)

Zubeen Garg Death Mystery: वो एक गायक थे, जो असम से आए और देखते ही देखते बॉलीवुड पर छा गए. इमरान हाशमी की फिल्म 'गैंगस्टर' के गीत 'या अली...' ने उन्हें वो शोहरत बख्शी कि उनके पास फिल्मों की कतार लग गई. असम में तो उन्हें सुपर स्टार का रुतबा हासिल था. अब उसी सुपर स्टार सिंगर जुबीन गर्ग की मौत लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल ये कि जुबीन की मौत एक हादसा थी या फिर साजिश?

  • - आखिर मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्य क्या है? 
  • - क्या जुबीन हादसे का शिकार बने या उनके खिलाफ कोई साज़िश हुई? 
  • - स्कूबा डाइविंग या तैराकी, किसमें गई जुबीन गर्ग की जान? 
  • - क्या पानी में उतरने के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई? 
  • - क्या है जुबीन के तैराकी के 'आखिरी' वायरल वीडियो का सच? 

जाने-माने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत ने उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है. मौत का गम तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन उनकी मौत को लेकर उठ रहे सवालों ने भी इस मामले को और गहरा कर दिया है. लोग इसे लेकर जांच की मांग करने लगे हैं. और लोगों की भावनाओं को देखते हुए असम सरकार ने इस सिलसिले में कोई एक-दो नहीं बल्कि पूरे असम में अब तक 54 एफआईआर दर्ज किए हैं.

Advertisement

इस बीच सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे कई बातें पता चलती हैं. वीडियो का हवाला देते हुए तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुबीन गर्ग के पुराने साथी शेखर गोस्वामी उन पर पानी में उतरने के लिए दबाव डालते हुए दिख रहे हैं, जबकि गर्ग ना तो पानी में उतरने के इच्छुक दिखते हैं और ना ही इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार नजर आते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

NCR home buyer fraud builder bank unholy nexus
NCR के बिल्डर-बैंक 'नापाक गठजोड़' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को 6 और मामले दर्ज करने की इजाजत 
Dhaba owner shot dead in Ludhiana
पंजाब में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सरेआम ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या 
Kannauj police investigating after murder (Photo- ITG)
कन्नौज: मजदूर ने लूटपाट के बाद घर मालकिन को मार डाला, बेटी को कमरे में बंद किया 
Encounter with a criminal in Ghaziabad, fired a shot to escape.
'सॉरी मैम...', महिला पुलिसकर्मि‍यों से बोला एनकाउंटर में जख्मी बदमाश 
Digital Arrest: A Case of ₹23 Crore Fraud in Delhi
डिजिटल अरेस्ट कर 23 करोड़ की ठगी, सुनिए पीड़ित की आपबीती 

इस वायरल वीडियो में जुबीन गर्ग ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि शेखर ने ही उन्हें तैराकी सिखाई है. जबकि शेखर जुबीन से पानी में उतरने के लिए कहते हुए सुने जाते हैं. जुबीन शेखर से पूछते हैं, क्या वो भी स्वीमिंग के लिए जाएंगे? इस पर शेखर कहते हैं, कम ऑन. शेखर के अलावा दो और लोग भी उन्हें पानी में तैराकी के लिए जाते हुए कहते सुने जाते हैं. 

वीडियो में एक शख्स जुबीन गर्ग को लाइफ जैकेट पहनाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि जुबीन इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखते. इंटरनेट पर वायरल इन वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर जुबीन गर्ग की मौत के रहस्य को बढ़ा दिया है. इसे मौत से पहले जुबीन गर्ग का लास्ट वीडियो बताया जा रहा है. जुबीन गर्ग के फैंस इसे उनकी सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही का नाम दे रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है.

Advertisement

हालांकि, असम के एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में शेखर गोस्वामी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है. गोस्वामी का कहना है कि वो खुद नहीं बल्कि उन्हें असम एसोसिएशन के कुछ और मेंबर अपने साथ यॉट पर लेकर गए थे. लेकिन ये तो रही लास्ट वीडियो की बात. 

खबरों के मुताबिक, इसके बाद जुबीन गर्ग दोबारा तैराकी के लिए पानी में उतरे थे और तब उन्होंने लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया और यही बात उनके लिए घातक साबित हुई. हैरानी की बात है कि जब दूसरी बार जुबीन पानी में बिना लाइफ जैकेट के उतरे, उस समय का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. 

अब सवाल उठता है कि क्या जानबूझ कर उस दौरान कोई वीडियो नहीं बनाया गया? या फिर ऐसे किसी वीडियो को सामने नहीं आने दिया गया? फिलहाल इन्हीं सवालों ने मौत के रहस्य को गहरा कर दिया है.

जुबीन गर्ग फोर्थ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सिलसिले में सिंगापुर गए थे, जहां ये वारदात हुई है. 19 सितंबर को वो तैराकी के लिए पानी में उतरे थे, जिसके बाद उनकी जान चली गई. उनकी मौत को लेकर शुरू से ही रहस्य गहराता रहा, जिसके बाद सिंगापुर में ही उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की वजह ड्राउनिंग यानी डूबने को बताया गया है. 

Advertisement

मौत पर उठ रहे सवालों को देखते हुए ही जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके साथी शेखर गोस्वामी पर ऊंगलियां उठने लगीं और उनके खिलाफ पुलिस के पास कई शिकायतें आईं हैं. खुद असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस सिलसिले में कड़ी कार्रवाई की बात कही और एफआईआर के दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया. 

लेकिन इसके बाद जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने सिद्धार्थ के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि वो हमेशा जुबीन के साथ एक भाई की तरह रहे हैं. उन्हें जुबीन के अंतिम संस्कार में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए.

इस बीच जब जुबीन गर्ग के शव को सिंगापुर से भारत लाया गया, तो उनके चाहने वालों की भीड़ हर जगह उनके अंतिम दर्शन के लिए इंतजार करती दिखी. असम की राजधानी गुवाहटी में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. लोगों ने अपने-अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी. फिर मंगलवार यानी 23 सितंबर को गांव कमारकुची में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

(गुवाहाटी से हृजॉय दास कानूनगो के साथ आजतक ब्यूरो)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement