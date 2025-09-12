पति-पत्नी, प्रेमी और साज़िश... कत्ल होना था पति का, लेकिन प्रेमी ने दे दी जान, ये कहानी कर देगी हैरान

Vijayapura Beerapppa Pujari Murder Conspiracy: एक शख्स का कत्ल होना था. कातिल उसके घर तक भी जा पहुंचे. लेकिन कत्ल होने वाला वो शख्स होशियार था. इसलिए वो बच गया. अब पुलिस उस शख्स को तलाश रही थी, जिसने कत्ल की ये नाकाम कोशिश की थी. लेकिन इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुंच पाती. पहले उसका एक वीडियो सामने आया और फिर उसकी लाश. पति, पत्नी और वो की ये खौफनाक कहानी आपको दहला देगी. क्योंकि इस कहानी में पति को नहीं, 'वो' के हिस्से आई मौत.

बीरप्पा पुजारी नाम का शख्स इन दिनों अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है. बीरप्पा अपने घर में घुस आए कातिलों का शिकार बनने से बाल-बाल बचा है. उसका कत्ल करने की नाकाम कोशिश करने वाला था सिद्धाप्पा. जो एक वायरल वीडियो में खुद अपनी जुबान से कत्ल वाली रात की कहानी सुना रहा है. जिंदा हालत में यही वीडियो सिद्धाप्पा की आखिरी तस्वीर है. क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के 10 दिनों के बाद सिद्धाप्पा की लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली. इस मामले में बीरप्पा की पत्नी सुनंदा का रोल हैरान करने वाला है.

कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी टाउन से आई लव ट्रायंगल की इस खूनी साजिश ने हर किसी को चौंका दिया है. एक ऐसी साजिश. जिसमें शह-मात की बाजी के साथ-साथ धोखे की ऐसी दास्तान है, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है. इस कहानी की शुरुआत होती है इंडी टाऊन के इस मकान से जहां पेशे से किसान बीरप्पा अपनी पत्नी सुनंदा और दो बच्चों के साथ रहता था. छोटी-मोटी शिकायतों को छोड़ दें तो जिंदगी 31 अगस्त की रात तक बिल्कुल ठीक चल रही थी. लेकिन 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरम्यानी रात को बीरप्पा के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने रातों-रात सबकुछ बदल कर रख दिया.

अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे बीरप्पा को तब आधी रात बड़ा सदमा लगा, जब किसी ने घर में घुस कर उसका गला दबाने की कोशिश की. नींद में डूबे बीरप्पा को तो पहले ये मामला समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उसने किसी तरह खुद को कातिलों से चंगुल से छुड़ा कर शोर मचाना शुरू किया, तो आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और घर में घुस आए हमलावरों को मौके से भागना पड़ा.

लेकिन इसी हमले के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई, जिसने बीरप्पा को हिला दिया. असल में जब कातिल गला घोंट कर बीरप्पा की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तब खुद बीरप्पा की पत्नी सुनंदा अपने ब्वॉयफ्रेंड सिद्धाप्पा का नाम ले कर ये कह रही थी कि वो बीरप्पा को किसी भी हाल में जिंदा ना छोड़े. ये यकीनन एक भयानक बात थी. क्योंकि घर में घुस आए वो कातिल कोई चोर बदमाश नहीं बल्कि सुनंदा का ब्वॉयफ्रेंड सिद्धाप्पा और उसका एक दोस्त था.

कत्ल की कोशिश की उसी वारदात की एफआईआर में बीरप्पा ने अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी तफ्सील से बताई है. बीरप्पा के मुताबिक वो विजयपुरा के अंजूतागी गांव का रहने वाला है. लेकिन इन दिनों इंडी टाऊन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है. उसकी शिकायत के मुताबिक उसी के गांव के रहने वाले एक शख्स सिद्धाप्पा के साथ उसकी बीवी सुनंदा अक्सर फोन पर लंबी बातें किया करती थीं, जो उसे नागवार गुजरती थी और इसके लिए उसने दोनों को कई बार फटकारा भी था. इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो चुकी थी, जिससे उसे लगा कि शायद सुनंदा और सिद्धाप्पा ने अब एक दूसरे से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी है.

इस बीच बीरप्पा ने गांव में अपनी जमीन बेच दी और इंडी टाउन के अकरामा हा-देवी नगर में इस मकान में सुनंदा और बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया. लेकिन करीब हफ्ते भर पहले उसे तब जोर का झटका लगा, जब उसने देखा कि सुनंदा फिर से सिद्धाप्पा के साथ फोन पर बातचीत कर रही है. ऐसे में पति-पत्नी के बीच लड़ाई तो होनी थी. लेकिन 31 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ, वो भयानक था. रात करीब साढ़े 12 बजे जब वो गहरी नींद में था, तब उसके घर में घुस सिद्धाप्पा और उसके एक दोस्त ने अंधेरे में गला घोंट कर उसकी जान लेने की कोशिश की और इसी दौरान सुनंदा दोनों को हर हाल में अपने पति बीरप्पा को मार डालने के लिए उकसाती रही.

मगर, वो तो भला हो मकान मालिक और पड़ोसियों का, जिन्होंने उसकी चीख सुन कर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और बीरप्पा की जान बच गई. एफआईआर के बाद पुलिस ने सुनंदा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कत्ल के आरोपी सिद्धाप्पा और उसका दोस्त गायब हो गया. लेकिन अभी पुलिस सिद्धाप्पा तक पहुंच पाती, तब तक सिद्धापा ने एक वीडियो जारी कर जो कुछ कहा, वो हैरान करने वाला था.

सिद्धाप्पा का वीडियो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ था. क्योंकि ये वही शख्स था, जिसे कत्ल की कोशिश के मामले में पुलिस जोर-शोर से ढूंढ रही थी. लेकिन यहां वही शख्स वीडियो के जरिए खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था. सिद्धाप्पा ने वीडियो में कहा कि ये पूरी की पूरी साजिश उसकी गर्लफ्रेंड और बीरप्पा की पत्नी सुनंदा ने ही रची थी, जबकि अब वो इस मामले में उसे फंसा कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है.

आरोपी सिद्धाप्पा का कहना था कि चूंकि कानून महिलाओं का ही साथ देता है. उसे पूरा यकीन है कि अगर वो पुलिस को सारी कहानी सच-सच बता दे, तो भी पुलिस उसकी जगह सुनंदा की बात को ही तवज्जो देगी. ऐसे में उसके पास सिवाय अपनी जान देने के और कोई रास्ता नहीं है. उसने अपनी मौत के लिए सुनंदा को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि वो सुनंदा के साथ करीब ढाई सालों से रिलेशनशिप में था.

सिद्धाप्पा के इस वीडियो ने लोगों को पहले ही सकते में डाल दिया था. क्योंकि इस वीडियो में वो ना सिर्फ खतरनाक मर्डर प्लान का खुलासा कर रहा था, बल्कि ये भी बता रहा था कि वो खुदकुशी कर सकता है. लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे जिंदा गिरफ्तार कर पाती, उसकी लाश कत्ल की कोशिश वाले उस मामले के 10 दिन बाद उसी के गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से लटकती हुई मिली.

खबर मिलने पर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लाश को पेड़ से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. शुरुआती तफ्तीश की बात करें, तो पुलिस इसे सुसाइड का केस मान कर ही चल रही है. पेड़ में लटक रही लाश की हालत खराब हो चुकी थी. जिससे ये साफ है कि पेड़ से फंदा लगा कर की गई इस सुसाइड की वारदात को भी कई दिन गुजर चुके थे. लेकिन उसका खुलासा अब जाकर हुआ. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सिद्धाप्पा की कही गई बातों का सच उसी मौत के साथ दफ्न हो चुका है.

उधर, सुनंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इस मामले में कई और लोगों की भूमिका भी शक के दायरे में है. जिनमें सुनंदा के भाई, पंचायत मेंबर समेत सिद्धाप्पा के दोस्त जैसे कई किरदार हैं. अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा बीरप्पा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पति-पत्नी और वो के चक्कर में जिस तरह कर्नाटक के एक परिवार बर्बाद हुआ उसने लोगों को चौंका दिया है. खास कर लोगों को बीरप्पा और सुनंदा के बच्चों के लिए हमदर्दी है, जिनके माता-पिता के बीच अब अलगाव तय है, जबकि मां पिता के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में ही जेल चली गई है.

(कर्नाटक के विजयपुरा से सगय राज का इनपुट)

---- समाप्त ----