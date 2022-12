तिहाड़ में इंग्लिश नॉवेल पढ़ेगा आफताब, जेल प्रशासन ने इसलिए दी ये स्पेशल किताब

दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में आरोपी आफताब ने तिहाड़ जेल के अंदर एक अंग्रेजी उपन्यास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने उसे इंग्लिश को नॉवेल पढ़ने के लिए दिया. दिल्‍ली पुलिस ने आफताब को अमेरिकी उपन्‍यासकार पॉल थेरॉक्स का यात्रा वृतांत 'The Great Railway Bazaar: By Train Through Asia’ किताब पढ़ने के लिए दी है.

श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को तिहाड़ जेल भेजा गया है.