पहले वीडियो में पिता पर संगीन इल्जाम, दूसरे में सफाई... कैसे सुलझेगी पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की डेथ मिस्ट्री?

पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया. पहले कहा गया, मौत ओवरडोज़ से हुई. लेकिन फिर सामने आया एक 16 मिनट का वीडियो, खुद मरने वाले बेटे ने अपने ही परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. अब उसके पिता, जो कभी कानून के रखवाले हुआ करते थे, खुद शक के घेरे में आ गए. उसकी पत्नी, मां और बहन... सब पर हत्या की साजिश का इल्जाम है. लेकिन इसके बाद अकील का 3 मिनट का दूसरा वीडियो सामने आया. जिसने इस मामले को और उलझा दिया है. ये केस सियासत, रिश्ते और ताकत में उलझी एक हाई-प्रोफाइल मिस्ट्री बन गया है, जिसे पंचकूला पुलिस की एसआईटी सुलझाने में जुटी है.

पूर्व डीजीपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

पंजाब के पूर्व डीजीपी (मानवाधिकार) मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना समेत परिवार के चार सदस्यों पर उनके बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है. यह एफआईआर पंचकूला के एमडीसी पुलिस स्टेशन में धारा 103 (1) 61 बीएनएस के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई अकील के पड़ोसी शमशुद्दीन की शिकायत और मृतक द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के आधार पर की है.

रहस्यमयी हालात में मिली थी अकील अख्तर की लाश

दरअसल, 16 अक्टूबर 2025 की रात पंचकूला में अकील अख्तर अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से हुई थी. लेकिन आसपास के लोगों और पड़ोसी शमशुद्दीन को यह मौत संदिग्ध लगी. शमशुद्दीन चौधरी ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि यह मौत सामान्य नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या है.

Advertisement

सामने आया 16 मिनट का वीडियो

अकील अख्तर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनका 27 अगस्त को पोस्ट किया गया एक 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में अकील ने अपने पिता, मां, पत्नी और बहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उसके परिवार के लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वे उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे केस की अहम कड़ी माना है.

पिता और पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप

वीडियो में अकील ने सबसे चौंकाने वाला आरोप अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और अपनी पत्नी पर लगाया है. उसने कहा कि उसे डेढ़ साल पहले उनके बीच अवैध संबंधों की जानकारी मिली थी. अकील ने दावा किया कि साल 2018 में उसने दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा था. इस खुलासे के बाद परिवार में झगड़े बढ़ गए थे और उसके खिलाफ साजिशें रची जाने लगीं.

मां और बहन भी साजिश में शामिल

अकील ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा कि उसकी मां रजिया सुल्ताना और बहन भी पिता की साजिश में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि परिवार ने उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने की कोशिश की और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची. उन्होंने दावा किया कि उन्हें बार-बार धमकाया गया और फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी गई.

Advertisement

हिरासत, पुनर्वास और उत्पीड़न की दास्तान

अकील ने वीडियो में कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर जबरन पुनर्वास केंद्र भेजा गया, जबकि वे किसी नशे में नहीं थे. वहां न तो डॉक्टरों ने इलाज किया, न ही सही निगरानी रखी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने उन्हें बाहर निकालने के बाद भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जारी रखा.

पैसे और बिज़नेस को लेकर विवाद

अकील अख्तर ने अपने बयान में कहा कि परिवार ने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर उनकी गैस एजेंसी से मिलने वाली कमाई छीन ली. उन्होंने कहा कि उन्हें नशेड़ी बताना सिर्फ एक बहाना था ताकि उनकी आर्थिक आजादी खत्म की जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार उन्हें बेइज्जत करता था और विरोध करने पर झूठे आरोप लगाने की धमकी देता था.

बहन की शादी और पारिवारिक तनाव

वीडियो में अकील ने बताया कि उनकी बहन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, जिससे परिवार सहमत नहीं था. इसी को लेकर घर में अक्सर तनाव रहता था. उन्होंने यह भी कहा कि बहन की आर्थिक स्थिति और उसकी आमदनी के स्रोतों पर उन्हें संदेह था. अकील के मुताबिक, परिवार ने हर मुद्दे पर उन्हें अलग-थलग कर दिया था.

अकील की डायरी और सुसाइड नोट

वीडियो में अकील ने अपनी डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें उनके जीवन की सारी सच्चाई दर्ज है और उसमें एक सुसाइड नोट भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, तो उनकी डायरी और वीडियो को सबूत माना जाए. अकील ने पंजाब पुलिस द्वारा हरियाणा से कई बार हिरासत में लिए जाने और बार परीक्षा में बाधा डालने के आरोप भी लगाए हैं.

Advertisement

पड़ोसी की शिकायत पर FIR

अकील के पड़ोसी शमशुद्दीन चौधरी ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, जिसमें परिवार पर हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पंचकूला पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है.

सामने आया दूसरा वीडियो

इसके बाद अकील अख्तर का दूसरा वीडियो भी सामने आया है. खास बात ये है कि दोनों वीडियो विरोधाभासी हैं. जिससे यह मामला और भी उलझता नजर आ रहा है. पहले वीडियो के आधार पर परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब नया वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें अकील अपने परिवार को क्लीन चिट देते नजर आए हैं. 3 मिनट के दूसरे वीडिया में अकील ने कहा कि पूर्व में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उसने बताया कि उसने ये आरोप तबीयत खराब होने की हालत में लगाए थे, और परिवार उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है. उसने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनका काफी ख्याल रखती है.

जारी है पुलिस की जांच

पंचकूला पुलिस ने कहा कि फिलहाल आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक किसी के दोषी होने का निष्कर्ष नहीं निकला है. एफआईआर का मतलब केवल यह है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी. पुलिस ने वीडियो फुटेज, डायरी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

पूर्व डीजीपी ने जारी किया बयान

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने एक बयान जारी करके कहा कि एफआईआर दर्ज होना कोई दोष सिद्ध नहीं करता. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सिर्फ अपने कानूनी कर्तव्य का पालन किया है और वह जांच का स्वागत करते हैं. मुस्तफा ने कहा कि कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके परिवार के खिलाफ घटिया राजनीति कर रहे हैं.

मुस्तफा परिवार की अपील

पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने अपने समर्थकों और पंजाब के लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि अकील की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है, लेकिन वे कानून पर भरोसा रखते हैं. उन्होंने अपने बेटे की मग़फिरत के लिए 25 अक्टूबर 2025 को मालेरकोटला हाउस में शाम 4 बजे ‘इज्ज़तमई दुआ’ का आयोजन करने की घोषणा की और लोगों से उसमें शामिल होने की गुज़ारिश की है.

---- समाप्त ----