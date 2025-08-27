संजीदा मोहब्बत, शादी की जिद और प्रेमिका का कत्ल... मुंह में बम डालकर रिमोट से किया धमाका, दहला देगी ये कहानी

Mysuru Mouth Bomb Murder Case: कत्ल की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी. कभी पति ने पत्नी को मारा, कभी पत्नी ने पति का खून कर दिया, तो कभी आशिक और माशूका के बीच की नफरत ने जान ले ली. लेकिन कर्नाटक के मैसूर से सामने आई यह कहानी सबको हैरान कर गई. क्योंकि यहां कत्ल का तरीका इतना खौफनाक और अजीब था कि सुनकर रूह कांप जाए. सोचिए… कोई अपने प्यार को मनाने की आखिरी कोशिश में नाकाम हो जाए और फिर उसके मुंह में बम डालकर धमाका कर दे! जी हां, यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्ची वारदात है. जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया.

माशूका का मर्डर

दुनिया में अब तक ना जाने कितने ही तरीके से कितने कत्ल हुए. कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के ना जाने कैसे कैसे तरीके अपनाए गए. पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की, आशिक ने माशूक की, माशूक ने आशिक की. यहां तक की एकतरफा प्यार में सैकड़ों, हजारों कत्ल हुए. लेकिन आज जिस कत्ल की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी कहानी और कत्ल का ऐसा तरीका इससे पहले शर्तिया आपने नहीं सुना होगा.

कत्ल का सबसे नया तरीका

क्या आपने कभी सुना है कि एक आशिक अपनी माशूक को मारने के लिए उसके मुंह में बम रख दे. सुनकर अजीब लगा ना. क्योंकि ये है भी बहुत अजीब बात. लेकिन यकीन मानिए, हाल में ऐसा हुआ है. देश में कत्ल का ये सबसे नया तरीका सामने आया है. जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है.

बायलुर की लॉज में वारदात

मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर बायलुर में एक लॉज है. एसजेआरएस नाम के इस लॉज में 23 अगस्त को दो लोग चेक इन करते हैं. 28 साल का सिद्धे राजू और 22 साल की दर्शिता. 24 तारीख की दोपहर सिद्धे राजा खाना लेने के लिए हॉस्टल से बाहर जाता है. जब वो वापस आता है, तब लॉज के स्टाफ से कहता है कि उसके रूम का दरवाजा लॉक है और आवाज देने पर अंदर से उसकी पत्नी दर्शिता जवाब नहीं दे रही है.

कमरे का खौफनाक मंजर

इसी के बाद मास्टर की से दरवाजा खोला जाता है. अंदर का मंजर भायनक था. बेड पर दर्शिता की लाश पड़ी थी. फर्श पर चारों तरफ खून था. दर्शिता का चेहरा लगभग पूरी तरह गायब था. ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग कांप जाते हैं. फिर लॉज स्टाफ फौरन पुलिस को इस मामले की खबर देता है. कुछ ही देर में पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंच जाती है. फिर पुलिस उस कमरे में दाखिल होती है. पुलिसवाले भी वहां मंजर देखकर सोच में पड़ जाते हैं.

प्रेमी ने बताई अलग कहानी

जब पुलिस को पता चलता है कि लड़की के साथ वहां सिद्धे राजा आया था. तो पुलिस उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है. सिद्धे राजा पुलिस को बताता है कि दर्शिता अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बात किया करती थी. शायद चार्जिंग के दौरान बात करते हुए मोबाइल फट गया, जिसकी वजह से दर्शिता की मौत हो गई.

माउथ ब्लास्ट का अजीब केस

जब पुलिस तफ्तीश करती है. कमरे की छानबीन और तलाशी करती है, तो वहां से पुलिस को दो मीटर लंबी तार और कुछ विस्फोटक मिलते हैं. फॉरेंसिक टीम मौका-ए-वारदात पर आती है. जांच पड़ताल करती है तो ये साफ हो गया कि धमाका मोबाइल फटने से नहीं हुआ. जिस तरह दर्शिता का चेहरा उड़ा हुआ था, उसे देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये एक माउथ ब्लास्ट का केस है. यानि दर्शिता के मुंह में बम डालकर उसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया है.

मुंह में बम डालकर किया धमाका

पुलिस जब लाश को ध्यान से देखा. छानबीन की तो पता चला कि दर्शिता के दोनों हाथ पैर उसी के कपड़ों से बांधे गये थे. दर्शिता को बेबस करने के बाद उसके मुंह में सिद्धे राजा ने ही विस्फोटक डाल दिया था, जो रिमोट से कनेक्टेड था. इसके बाद उसी रिमोट से उसने धमाका किया. विस्फोटक इतना था कि बस चेहरे को उड़ा दे और दर्शिता की मौत हो जाए.

विस्फोटक की फॉरेंसिक जांच

दरअसल, सिद्धे राजा दर्शिता से शादी करना चाहता था. लेकिन दर्शिता शादी के लिए राजी नहीं थी. क्योंकि उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसे एक बच्चा भी है. लॉज में सिद्धे राजा ने दर्शिता को मनाने की आखिरी कोशिश की. जब वो नहीं मानी तब उसने उसके कत्ल का ये अजीब तरीका अपनाया और उसके मुंह में बम डालकर धमाका कर दिया. फिलहाल, पुलिस विस्फोटक को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

(मैसूर से सगाय राज का इनपुट)

---- समाप्त ----