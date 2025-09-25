बैट पर खून के निशान, कातिल के बगल में पिता की लाश और जख्मी बीवी... कमरे का मंजर देखकर सहम गए लोग

Gurugram Murder Case: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां बड़ी बेरहमी के साथ एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया. मगर कातिल और मकतूल के बीच कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता था. कातिल कोई बदमाश या लुटेरा नहीं बल्कि मकतूल का ही खून था. कातिल मरने वाला का बेटा है. जिसने अपने हाथों से अपने बाप का खून कर दिया. यह वारदात दिल दहलाने वाली है.

गुरुग्राम जिले में एक गांव है भीमगढ़ खेड़ी. बुधवार को पुलिस ने वहां से 42 साल के नीरज को गिरफ्तार किया. नीरज पर इल्जाम है कि उसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया. इस खूनी वारदात के बाद कातिल के घर का मंजर खौफनाक था. एक कमरे में खून से सना बैट, पिता की लाश और घायल पत्नी पड़ी थी. ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए. इस वारदात ने गांव और आसपास इलाके में भी सनसनी फैला दी.

अस्पताल से मिली थी खबर

ये मामला तब सामने आया, जब मंगलवार शाम आर्यन अस्पताल की ओर से पुलिस को एक कॉल गई. अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि इलाज के लिए वहां लाए गए 75 वर्षीय गुलाब सिंह की मौत हो गई है और गुलाब सिंह के बेटे नीरज की पत्नी प्रीति (37) गंभीर रूप से घायल हैं. यह सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची. उस समय डॉक्टरों ने बताया कि प्रीति की हालत बेहद नाजुक है और वह बयान देने की हालत में नहीं है. इस शुरुआती जानकारी से ही पुलिस को शक हुआ कि मामला किसी घरेलू विवाद से जुड़ा हो सकता है.

प्रीति ने खोला कातिल पति का राज

बुधवार सुबह पुलिस दोबारा अस्पताल पहुंची. इस बार प्रीति होश में आ चुकी थी. उसने पुलिस को सामने पाकर हिम्मत जुटाई और अपना बयान दिया. उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात उसका पति नीरज शराब पीकर घर आया था और झगड़ा करने लगा. नीरज ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान उसके ससुर यानी नीरज के पिता गुलाब सिंह ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. मगर गुस्से से बौखलाए नीरज के सिर पर जैसे हैवान सवार था. उसने पास पड़े क्रिकेट बैट और स्टील के वाटर कैम्पर से दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसे बुजुर्ग पिता पर भी रहम नहीं आया.

कमरे में हर तरफ बिखरे थे खून के निशान

इस हमले के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. गुलाब सिंह खून से लथपथ हालत में वहीं गिर पड़े. इस दौरान प्रीति भी जख्मी हो चुकी थी. उसने किसी तरह से अपने मायके में सूचना दी. ये खबर पाते ही उसका भाई मौके पर पहुंचा घर के उस कमरे में खून के निशान साफ देखे जा सकते थे. वहीं गुलाब सिंह बेसुध पड़े थे और पास ही घायल प्रीति तड़प रही थी. आरोपी नीरज घर के भीतर ही छिपा हुआ था, जिसे बाद में पुलिस ने तलाश किया और फिर तुरंत गिरफ्तार कर लिया. दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुलाब सिंह को मृत घोषित कर दिया.

हत्या का केस दर्ज

प्रीति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाने में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया. नीरज को बुधवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल बैट भी बरामद कर लिया. सेक्टर-5 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यवान ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है. मामले में हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.

घरेलू विवाद का पुराना सिलसिला

पड़ताल में सामने आया कि नीरज और प्रीति की शादी को 15 साल हो चुके हैं. दोनों के बीच कई सालों से घरेलू विवाद चल रहा था. अक्सर झगड़े होते रहते थे और उनका झगड़ा गांव में चर्चा का विषय बना रहता था. मृतक गुलाब सिंह गुरुग्राम के वरिष्ठ वकीलों में गिने जाते थे. बेटे की हरकतों से वे पहले से परेशान थे. मंगलवार की घटना ने सबकुछ खत्म कर दिया.

नवरात्र में शराब और कहर

प्रीति ने पुलिस को बताया कि नवरात्र के दिनों में जब उसने नीरज को शराब पीने से रोका तो उसने आगबबूला होकर मारपीट शुरू कर दी. पहले उसने बैट से पत्नी के सिर पर वार किए और फिर बीच-बचाव करने आए पिता पर भी टूट पड़ा. वार के बाद गुलाब सिंह दीवार से टकरा गए और उनके सिर में गहरी चोट लगी।.वहीं प्रीति के सिर पर 12 टांके आए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गुलाब सिंह के शरीर पर कई चोटों के निशान की पुष्टि हुई है.

बच्चों और परिवार पर गहरा सदमा

पड़ोसियों ने बताया कि नीरज और प्रीति के दो बच्चे हैं. 13 साल की बेटी और 12 साल का बेटा. इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है. बार एसोसिएशन के वकीलों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर गुलाब सिंह को श्रद्धांजलि दी. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि गुलाब सिंह का एक महीने पहले ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ था. अब पुलिस लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों की पुष्टि की जा सके.

---- समाप्त ----