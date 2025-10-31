scorecardresearch
 

पहले बॉयफ्रेंड संग मां को मारा, फिर रचा सुसाइड का ड्रामा... लड़की की खौफनाक करतूत दंग कर देगी!

बेंगलुरु में एक 17 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और चार दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी. शराब के नशे में सो रही मां को तौलिए से गला घोंटकर मार डाला. इसके बाद उसे फांसी से लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या लगे. लेकिन पुलिस ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

लव अफेयर छिपाने के लिए बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट, दोस्तों ने दिया साथ. (Photo: AI-generated)
लव अफेयर छिपाने के लिए बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट, दोस्तों ने दिया साथ. (Photo: AI-generated)

बेंगलुरु के उत्तराहल्ली इलाके रिश्तों को तार-तार कर देने वाली हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई. यहां 34 साल की एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक खतरनाक साजिश का खुलासा किया है. आत्महत्या की तरह लग रहे इस मामले की गहनता से जांच की गई, तो पता चला कि महिला की हत्या की गई है. 

सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि महिला की नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है. मृतका की पहचान नेत्रावती के रूप में हुई है, जो सर्कल मरम्मा मंदिर रोड के पास अपने परिवार के साथ रहती थी. वो एक लोन रिकवरी कंपनी में हेल्पर का काम करती थी. 

पति से अलग रह रही नेत्रावती अपनी 17 साल की बेटी के साथ अकेली रहती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की 10वीं कक्षा में फेल हो गई थी. वो 17 साल के एक लड़के से प्यार करती थी, जो नौवीं का ड्रॉपआउट था. वो लड़का उसकी मौसी अनीता के बेटे का दोस्त था. आरोपी लड़की के दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड अक्सर उसके घर आते थे.

नेत्रावती को हाल ही में बेटी के लव अफेयर का पता चला. उसने बेटी को कड़ी चेतावनी दी और लड़के को डांटते हुए घर आने से मना कर दिया. उसने यहां तक कह दिया कि यदि वो दोबारा घर आया तो पुलिस को बुला लेगी. ये बात उसकी बेटी और दोस्तों को नागवार गुजरी. 24 अक्टूबर को लड़की अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों से एक मॉल में मिली. 

वहीं उसने उन्हें अपने घर बुलाने की योजना बनाई. उसने कहा कि उसकी मां शाम को शराब पीकर जल्दी सो जाएगी. अगले दिन यानी 25 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे, लड़की अपने प्रेमी और तीन दोस्तों के साथ घर पहुंची. उस ग्रुप में उसका 13 साल का कजिन भी शामिल था, जो सातवीं कक्षा में पढ़ता है. नेत्रावती ने उनको देख लिया और नाराज हो गई.

उसने बेटी के बॉयफ्रेंड का मोबाइल छीन लिया और पुलिस को फोन करने की धमकी दी. इसके बाद आरोपियों ने नेत्रावती को पकड़ा और तौलिए से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद पांचों ने आपस में बात की और इसे आत्महत्या दिखाने की साजिश रची. उन्होंने नेत्रावती के शव को एक कमरे में ले जाकर साड़ी से सीलिंग फैन पर लटका दिया. 

लड़की ने दरवाजे को लॉक किया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग निकली. नेत्रावती का पार्टनर, जो पिछले पांच साल से उससे मिलने आता था, उस वक्त शहर से बाहर था. जब वह रविवार को लौटा तो घर का दरवाजा बंद मिला. उसने सोचा कि वो कहीं बाहर गई होगी. सोमवार को नेत्रावती की बहन अनीता ने उसे फोन कर उसके बारे में पूछा तो वो हैरान रह गया.

इसके बाद दोनों उसके घर पहुंचे. खिड़की से झांका, तो अंदर लटकता शव दिखाई दिया. परिजनों को पहले लगा कि यह आत्महत्या है, क्योंकि उन्हें बेटी के अफेयर के बारे में पता था. लेकिन लड़की के गायब होने से शक गहराने लगा. 29 अक्टूबर को अनीता ने सुब्रमण्यपुरा थाने में केस दर्ज कराया. गुरुवार को लड़की कग्गलीपुरा में अपनी दादी के घर पहुंची. 

उसका बर्ताव अजीब था. जब परिवार ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि मां की हत्या उसके दोस्तों ने की थी. उसने यह भी बताया कि यदि उसने सच बताया तो उसे चाकू से मारने की धमकी दी गई थी. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. जांच में पता चला कि हत्या के बाद वो प्रेमी की एक महिला दोस्त के घर तीन दिन तक रुकी रही थी. 

उसने झूठ बोला था कि उसकी मां शहर से बाहर गई है. लेकिन जब घरवालों को शक हुआ, तो उसे भेज दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नेत्रावती की बड़ी बहन अनीता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पांच में से चार नाबालिग पकड़े गए हैं, 13 साल के लड़के से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
