बंगाल में बिहार के थानेदार की हत्या मामले में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हमले के दौरान भाग गए थे

पश्चिम बंगाल में बिहार के एक थानेदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में थानेदार के साथ गए पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया. सर्किल इंस्पेक्टर के अलावा 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इसकी जानकारी किशनगंज (बिहार) के एसपी कुमार आशीष ने दी है.

दरअसल, बाइक लूट के मामले में किशनगंज थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार अपराधियों को गिरफ्तार करने पश्चिम बंगाल के पंजीपाड़ा थाने के पनतापारा गांव गए थे. उनके साथ करीब 7 लोगों की टीम थी. वहां पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. लाठी- डंडे से हुए हमले में बाकी पुलिसकर्मी वहां से निकले, लेकिन थानेदार अश्वनी की इस हमले में मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बंगाल के डीजीपी ने बिहार के डीजीपी से बातचीत कर मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है.

