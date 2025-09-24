शादी का झांसा, शारीरिक संबंध और ब्लैकमेलिंग... हिमाचल में SDM पर लड़की ने लगाए सनसनीखेज आरोप

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक लड़की ने बड़े प्रशासनिक अधिकारी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि आरोपी अधिकारी ने शादी का झूठा वादा करके पहले अपने ऑफिस और फिर रेस्ट हाउस में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा. इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित लड़की नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स प्लेयर है. उसने अपनी शिकायत में कहा है कि एसडीएम के पद पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी से उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. शुरुआती बातचीत के बाद आरोपी ने कई बार उसे अपने ऑफिस बुलाया. करीब डेढ़ महीने पहले जब वो उनके ऑफिस पहुंची, तो वो उसे अपने प्राइवेट रूम में ले गए. वहां उसके सामने इश्क का इजहार कर शादी का प्रस्ताव दिया.

इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगे. पीड़िता ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे जकड़ कर जबरन उसके साथ संबंध बनाया. इस घटना के करीब दस दिन बाद आरोपी अधिकारी ने ऊना के रेस्ट हाउस में किसी और के नाम से एक कमरा बुक किया. वहां भी उसने उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए. इसके बाद पीड़िता ने विरोध जताते हुए मना किया और शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी.

पीड़िता की धमकी के बाद आरोपी अधिकारी अपने असली रूप में आ गया. वो उल्डे उसे डराने-धमकाने लगा. उससे बोला कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसके बाद उसने अपने ऑफिस में बने एक वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे उसने पीड़ित लड़की से बातचीत कम कर दी. वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, उस पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया जाता था.

ऊना के सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुरेंद्र शर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने का मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. मेडिकल रिपोर्ट का विवरण अभी आना बाकी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

