scorecardresearch
 

Feedback

ATM में गोंद लगाकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, दिल्ली में दो ठग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एटीएम ठगी के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कार्ड स्लॉट में गोंद लगाकर ग्राहकों का पैसा लूट लेते थे. आरोपी फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए ग्राहकों का पिन हासिल करते और फिर उनके बैंक खाते खाली कर देते थे. पुलिस ने 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस ने नेब सराय इलाके से गिरफ्तार किए दोनों जालसाज. (Photo: X/@CrimeBranchDP)
दिल्ली पुलिस ने नेब सराय इलाके से गिरफ्तार किए दोनों जालसाज. (Photo: X/@CrimeBranchDP)

दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम मशीनों में कार्ड फंसाने के लिए गोंद लगा देते थे. इसके बाद फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए लोगों से उनके बैंक पिन निकलवाकर ठगी करते थे. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता लगा रही है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान रौशन कुमार (23) और पिंटू कुमार (32) के रूप में हुई है. दोनों को रविवार को पकड़ा गया है. पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों दिल्ली के कई इलाकों में एटीएम ठगी की 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. इनके शिकार बने 9 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है. आरोपियों के खिलाफ 4 एफआईआर और 5 शिकायतें दर्ज की गई हैं. 

पुलिस 22 अन्य संभावित पीड़ितों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके. आरोपी बेहद चालाकी से इस ठगी को अंजाम देते थे. वे एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट पर गोंद या फेविस्टिक लगाते थे. इस वजह से ग्राहक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता था. इसके बाद वे एटीएम के पास एक फर्जी कस्टमर केयर नंबर चिपका देते थे. ग्राहक उस नंबर पर कॉल करते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Plated Kalash Stolen From Jain Temple
दिल्ली में जैन मंदिर से 50 लाख का सोने का कलश गायब, CCTV में कैद चोरी की वारदात 
Delhi Crime
कानून से बचने के लिए 'मौत का ड्रामा'... दिल्ली से फरार शातिर अपराधी गोरखपुर में ऐसे हुआ बेनकाब 
बेंगलुरु में पत्नी की हत्या, दिल्ली में लाखों की चोरी... पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार 
फर्जी पुलिस, CBI का डर और WhatsApp कॉल... दिल्ली में 1.75 करोड़ की ठगी, HC पहुंचा आरोपी 
Himanshu Bhau Gang
हिमांशु भाऊ पर लगा मकोका, भगोड़ा अपराधी घोषित... जानिए गैंगस्टर की करतूतों की कहानी 
Advertisement

दूसरी तरफ से एक आरोपी खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताता, जबकि दूसरा आरोपी वहीं आसपास मौजूद रहकर ग्राहक द्वारा डाला गया एटीएम पिन याद कर लेता था. जैसे ही ग्राहक एटीएम से चला जाता, दोनों आरोपी मशीन से फंसा हुआ कार्ड निकाल लेते और उसके पिन का इस्तेमाल कर बैंक खाते से पैसा उड़ा देते. पुलिस ने पीड़ितों के तीन एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. इनमें से एक मामला पश्चिम विहार का है. 

वहां के अवतार सिंह ने 27 सितंबर को एटीएम में ठगी की शिकायत दी थी. उसने बताया कि मशीन में कार्ड फंसने के बाद उसने दीवार पर लगे नंबर पर कॉल किया. कुछ देर बाद उसके खाते से 35 हजार रुपए निकाल लिए गए. आरोपियों में से रौशन का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पिंटू पहले से 6 अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement