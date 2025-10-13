ATM में गोंद लगाकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, दिल्ली में दो ठग गिरफ्तार

दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम मशीनों में कार्ड फंसाने के लिए गोंद लगा देते थे. इसके बाद फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए लोगों से उनके बैंक पिन निकलवाकर ठगी करते थे. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता लगा रही है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान रौशन कुमार (23) और पिंटू कुमार (32) के रूप में हुई है. दोनों को रविवार को पकड़ा गया है. पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों दिल्ली के कई इलाकों में एटीएम ठगी की 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. इनके शिकार बने 9 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है. आरोपियों के खिलाफ 4 एफआईआर और 5 शिकायतें दर्ज की गई हैं.

पुलिस 22 अन्य संभावित पीड़ितों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके. आरोपी बेहद चालाकी से इस ठगी को अंजाम देते थे. वे एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट पर गोंद या फेविस्टिक लगाते थे. इस वजह से ग्राहक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता था. इसके बाद वे एटीएम के पास एक फर्जी कस्टमर केयर नंबर चिपका देते थे. ग्राहक उस नंबर पर कॉल करते थे.

Advertisement

दूसरी तरफ से एक आरोपी खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताता, जबकि दूसरा आरोपी वहीं आसपास मौजूद रहकर ग्राहक द्वारा डाला गया एटीएम पिन याद कर लेता था. जैसे ही ग्राहक एटीएम से चला जाता, दोनों आरोपी मशीन से फंसा हुआ कार्ड निकाल लेते और उसके पिन का इस्तेमाल कर बैंक खाते से पैसा उड़ा देते. पुलिस ने पीड़ितों के तीन एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. इनमें से एक मामला पश्चिम विहार का है.

वहां के अवतार सिंह ने 27 सितंबर को एटीएम में ठगी की शिकायत दी थी. उसने बताया कि मशीन में कार्ड फंसने के बाद उसने दीवार पर लगे नंबर पर कॉल किया. कुछ देर बाद उसके खाते से 35 हजार रुपए निकाल लिए गए. आरोपियों में से रौशन का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पिंटू पहले से 6 अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----