Telangana: स्कूल के वाटर टैंक में मिलाया था कीटनाशक, आरोपी साइंस टीचर के खिलाफ संगीन मामला दर्ज

जिले के भूपालपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, साइंस टीचर का स्कूल में तैनात एक विशेष अधिकारी के साथ विवाद था. इसी व्यक्तिगत विवाद के चलते उस टीचर ने ये खौफनाक साजिश रच डाली. जिससे कई बच्चों की जान पर बन आई.

स्कूल के कई बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार हो गए (फोटो-Grok)
स्कूल के कई बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार हो गए (फोटो-Grok)

तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के एक सरकारी शहरी आवासीय विद्यालय के साइंस टीचर पर स्कूल में लगी पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाने के संगीन आरोप है. इस मामले में अब उस टीचर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. 

जयशंकर भूपालपल्ली जिले के एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दूषित पानी पीने वाले ग्यारह छात्र बीमार पड़ गए थे और उन्हें 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंडल शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में भूपालपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जिसके अनुसार, शिक्षक ने स्कूल के विशेष अधिकारी के साथ व्यक्तिगत मतभेदों के चलते स्कूल की छवि खराब करने के लिए यह कृत्य किया. 

आरोपी शिक्षक पर 21-22 अगस्त की रात पेयजल टैंक में कीटनाशक मिलाने का आरोप है, और कुछ छात्रों ने कथित तौर पर अधिकारियों को इस संदूषण के बारे में सूचित किया था.

जयशंकर भूपालपल्ली के जिला कलेक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
