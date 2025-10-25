scorecardresearch
 

ग्रेटर कैलाश में स्कूल के बाहर फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग, दिल्ली पुलिस ने ऐसे बचाई नाबालिग छात्र की जान

ग्रेटर कैलाश में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 11वीं क्लास के छात्र को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया. फिल्मी अंदाज़ में हुई इस वारदात में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छात्र को सुरक्षित बचा लिया. चार नाबालिग हिरासत में हैं, जबकि दो अब भी फरार हैं.

स्कूल से निकलते ही बंदूक की नोक पर नाबालिग को अगवा करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
दिल्ली के बेहद पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में शुक्रवार को हुई अपहरण की एक वारदात ने पुलिस तंत्र को हिला दिया. 11वीं क्लास के एक छात्र को चार टीनएजर्स ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया. यह वारदात स्कूल के अंदर हुए एक मामूली झगड़े के बाद हुई, जो कुछ ही घंटों में एक खतरनाक साजिश में बदल गई. पुलिस ने पीड़ित को बरामद करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 24 अक्टूबर की दोपहर की है. पीड़ित छात्र ग्रेटर कैलाश स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और सीआर पार्क इलाके का निवासी है. स्कूल में दो ग्रुप के छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, जब छात्र के पिता खुद थाने पहुंचे. उन्होंने बताया कि बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है.

पीड़ित छात्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया, "स्कूल में झगड़ा मेरे क्लासमेट और दूसरे छात्र के बीच हुआ था. इसके बाद में उनमें से एक के बड़े भाई ने मुझे कॉल करके धमकी दी. उसने कहा कि वो पहले भी मर्डर कर चुका है. स्कूल से आने के बाद मुझे मार डालेगा." पुलिस ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी. अगले ही दिन दोपहर करीब 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई, तो छात्र बाहर निकला.

उसने गेट के पास तीन कार खड़ी देखीं. एक काले रंग की थी और उस पर नंबर प्लेट लगी थी, जबकि बाकी दो पर नंबर प्लेट नहीं थी. अचानक कुछ लोग गाड़ियों से उतरे. उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा, कमर पर पिस्तौल रखी और उसको जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठा लिया. इसके बाद वे उसको लेकर नोएडा जाने लगे. उनमें से एक शख्स ने कहा कि कोई छात्र की लाश भी नहीं पाएगा.

इसी बीच एसएचओ ने अपनी टीम के साथ इलाके में नाकाबंदी कर दी. पुलिस ने संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा किया और कुछ ही किलोमीटर दूर गाड़ी को रोक लिया. छात्र को सुरक्षित बचा लिया गया और चार नाबालिगों को मौके से हिरासत में लिया गया. उनके पास से एक देसी पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. जबकि बाकी दो कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''चारों आरोपी नाबालिग हैं. उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से पुलिस को दो दिन की रिमांड मिली है. बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है.'' पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नाबालिगों के हाथ हथियार कैसे लगे और क्या इस किडनैपिंग की साजिश के पीछे कोई वयस्क मास्टरमाइंड भी शामिल था. फिलहाल पीड़ित छात्र सुरक्षित है.

---- समाप्त ----
