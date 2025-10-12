पत्नी गई मायके तो हैवान बन गया पिता! पहले खिलाई मिठाई, फिर तीन बच्चों की ली जान, खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर

तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने तीन मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी और खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. मामला पत्तुकोट्टई के पास पेरियाकोट्टई गांव का है. आरोपी विनोथ कुमार ने पत्नी के अलग रहने से नाराज होकर यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पहले मिठाई खिलाई, फिर रेत दिया गला

पुलिस के अनुसार, आरोपी विनोथ कुमार की शादी नित्या से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे 11 साल की ओविया, 8 साल की कीर्ति और 5 वर्षीय ईश्वर थे. पिछले छह महीनों से दंपति के बीच मनमुटाव चल रहा था और वे अलग-अलग रह रहे थे. नित्या अपने मायके में रह रही थी, जबकि बच्चे विनोथ के साथ मधुकुर गांव में रहते थे.

बीते कुछ दिनों पहले विनोथ ने नित्या से सुलह करने की कोशिश की और उसे वापस घर आने के लिए कहा, लेकिन नित्या ने इनकार कर दिया. इसी बात से आहत होकर विनोथ ने शुक्रवार को अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, उन्हें खिलाया और फिर गला रेतकर तीनों की हत्या कर दी.

वारदात को अंजाम देने के बाद विनोथ ने खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया. मधुकुर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने तीनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिए हैं और हत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विनोथ मानसिक रूप से तनाव में था और वैवाहिक विवाद के कारण बेहद परेशान था.

इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि विनोथ अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और उसका यह कदम सभी के लिए हैरान करने वाला है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने इस हत्या की योजना पहले से बनाई थी या यह आवेश में किया गया अपराध था.

