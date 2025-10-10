तमिलनाडु: इरोड में पुलिस का एक्शन, 50 लाख रुपये की चंदन की लकड़ी ज़ब्त, दो गिरफ्तार

तमिलनाडु पुलिस ने इरोड जिले में केरल से तस्करी करके ले जाए जा रही 400 किलोग्राम चंदन की लकड़ियां ज़ब्त की हैं. इन लकड़ियों की कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने इस बरामदगी के साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.



इरोड ज़िले की तूका नाइकेन पलायम पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम केम्मा नाइकेन पलायम इलाके में नियमित वाहन जांच के दौरान केरल पंजीकरण संख्या वाली एक मालवाहक वैन को रोका गया. जांच ​​करने पर, पुलिस को वैन के अंदर कई लकड़ी के बक्से मिले. जिन्हें देखकर पुलिस का माथा ठनका.

पूछताछ करने पर, वैन में बैठे दो लोगों ने दावा किया कि बक्सों में सब्ज़ियां थीं. हालांकि, पुलिस को गड़बड़ी का शक होने पर बक्सों की जांच की गई और पाया कि कुछ बक्सों में सब्ज़ियां थीं, जबकि उनके बीच छिपे कई सफेद थैलों में चंदन की लकड़ियां थीं.

पुलिस ने फौरन प्रतिबंधित सामान और वाहन को ज़ब्त कर लिया. पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान ज़िनुल् अबुदीन (46) और अब्दुल रज़ाक (50) के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान, दोनों ने स्वीकार किया है कि वे थूका नाइकेन पलायम से चंदन की लकड़ियों की तस्करी केरल में कर रहे थे.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच का सिलसिला जारी है.

