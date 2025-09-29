यौन शोषण केस: चैतन्यानंद को लेकर प्रबंधन संस्थान पहुंची पुलिस, क्राइम सीन किया रीक्रिएट

स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में हैं. यहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. इस कड़ी में दिल्ली पुलिस की टीम उनको लेकर उस निजी प्रबंधन संस्थान पहुंची, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था. वहां पुलिस और उनकी मौजूदगी में क्राइम सीन को रीक्रिएट किया गया. 62 साल के इस आरोपी बाबा को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "चैतन्यानंद को उनके संस्थान ले जाया गया. वहां उनके कार्यालय, परिसर और छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछताछ की गई. छात्रावास के बाथरूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे. उनकी फुटेज उनके पास से बरामद एक मोबाइल फोन पर सीधे देखी जा सकती थी. अब उनका आमना-सामना उनकी ही तीन महिला सहयोगियों से कराया जाएगा''

स्वामी चैतन्यानंद की इन तीनों महिला सहयोगियों पर छात्र-छात्राओं को धमकाने का आरोप है. इतना ही नहीं ये लोग बाबा द्वारा भेजे गए अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए छात्राओं को मजबूर करती थीं. आरोपी जुलाई से विदेश में था. 6 अगस्त को भारत लौटा था. उसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था.

गिरफ्तारी के डर से वो लगातार छिप रहा था. इस दौरान वृंदावन, मथुरा और आगरा के बीच कभी टैक्सियों में रुक जाता, तो कभी होटल लेकर रहता था. उन्होंने और उनके सहयोगियों ने प्रशासन और पुलिस से समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंध होने का झूठा दावा भी किया. उनके पास से तीन मोबाइल फोन और एक आईपैड भी बरामद किया गया है.

पुलिस ने उनसे जुड़े बैंक खातों और उनमें जमा लगभग 8 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे. उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वो छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करते थे. उन्हें रात को अश्लील मैसेज भेजा करते थे. सीसीटीवी कैमरों के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे. ज्यादातर नई और युवा लड़कियां उनके निशाने पर होती थी.

