शिक्षण संस्थान, गरीब लड़कियां और यौन शोषण... चैतन्यानंद के पाखंड की चौंकाने वाली मॉडस ऑपरेंडी

Swami Chaitanyanand Sex Scandal: हमारे देश में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं हैं. हर प्रदेश में ऐसे कई ढोंगी बाबा मिल जाते हैं, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनकी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते. अभी बदनाम बाबाओं की इस फेहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है. ये नाम है बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थसारथी का. जिसने 16 साल तक कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना डाला. अब तक कई लड़कियां उसकी पोल खोलने के लिए सामने आ चुकी हैं. इस बाबा की शर्मनाक करतूतें आपको दहला देंगी.
माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र, केश विहीन सिर और बिल्कुल किसी धर्मगुरु सा हुलिया. लेकिन उसकी करतूतों का लेखा-जोखा जान कर आप अपना सिर धुन लेंगे. चैतन्यानंद सरस्वती नाम का ये बाबा पिछले करीब 16 सालों से दिल्ली के वसंतकुंज में मौजूद एक नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री श्री जगदगुरु शंकराचार्य महास्थानाम दक्षिणामान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर बना बैठा था, लेकिन इसी गरिमामयी ओहदे की आड़ में वो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का घिनौना खेल, खेल रहा था.
जी हां, बाबा चैत्यनानंद पर आरोप है उसने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली इडब्ल्यूएस कोटे की लड़कियों को टार्गेट कर उनका यौन उत्पीड़न किया और लड़़कियां सालों-साल अपनी बदनामी और करियर चौपट होने के डर से अपना मुंह बंद कर सबकुछ सहती रहीं. वो तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से श्री शारदा पीठम को मिली एक शिकायत के बाद खुद पीठम ने अपने ही चांसलर यानी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और इस ढपोरशंखी बाबा की असलियत से पर्दा उठ गया. फिलहाल बाबा तो फरार है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में अब ऑपरेशन इच्छाधारी लॉन्च कर दिया है. बाबा के सुराग के साथ-साथ पुलिस उसकी करतूतों के सबूत भी बटोरने में लगी है.
कार पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर
अब सबूतों की बात चल रही है, तो लाल रंग की वॉल्वो कार भी मिली है. वो कार पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से मिली है, जिस पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगे थे. इस कार में लगी प्लेट के अलावा बाबा के ठिकानों से ऐसे और भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले हैं, जो जाली हैं. यानी बाबा सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण ही नहीं कर रहा था, अपनी झूठी रौब दिखाने के लिए फर्जीवाड़े का भी सहारा ले रहा था.
इस बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज उसके एक-एक गुनाह का सच आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले इस बाबा की वो मोडस ऑपरेंडी जानिए जिसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया है.
मॉडस ऑपरेंडी नंबर- 1 - सीक्रेट कैमरा
किसी भी लड़की के लिए उसकी प्राइवेसी क्या होती है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं. लेकिन बाबा पर इल्जाम है कि उसने हॉस्टल के कमरों में खास तौर पर कुछ हिडन कैमरे में लगा दिये थे, जिससे वो लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर किया करता था. और इन तस्वीरों को वो ना सिर्फ चुपके से देखा करता, बल्कि इन्हीं की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था.
मॉडस ऑपरेंडी नंबर- 2 - अश्लील मैसेज
बाबा चैतन्यानंद पर इल्जाम है कि वो छात्राओं को व्हाट्सएप पर सीक्रेट अश्लील मैसेज भेजा करता था और उन्हें रात के वक्त अकेले में अपने कमरे में बुलाया करता था. जो लड़कियां उसके मैसेज को रेस्पॉन्ड नहीं करती थी या फिर उसके कमरे में आने से इनकार करती थी, उन्हें धमकी देता था कि वो उनका करियर बर्बाद कर देगा. इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने अपने बयान में बाबा की इस काली करतूत की शिकायत की है.
मॉडस ऑपरेंडी नंबर- 3 - विदेश घुमाने का झांसा
चैतन्यानंद ने इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया और अपने साथ विदेश ले जाने का झांसा दिया. उसने लड़कियों से कहा कि अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो जाए तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी, यहां कि परीक्षा में भी वो अच्छे अंकों से पास हो जाएगी और इसके लिए उसे अलग से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. बाबा ने धमकी दी थी कि अगर उसने इससे इनकार किया तो वो उसका करियर खराब कर देगा.
मॉडस ऑपरेंडी नंबर- 4 - बाबा का लेडी गैंग
लड़कियों ने हॉस्टल की लेडी वार्डन समेत तीन से चार ऐसी महिलाओं की पहचान की है, जो बाबा के इन धतकर्मों में उनका साथ देती थी. असल में इंस्टीट्यूट में काम करने वाली कुछ महिलाकर्मी हैं, जो बाबा के इशारे पर लड़कियों को डरा धमका कर उन्हें बाबा के कमरे तक ले जाने की कोशिश करती थी और बाबा चैतन्यनांद को फंसने से बचाने के लिए खुद लड़कियों के कमरे में जाकर उनके मोबाइल फोन से बाबा के लिखे हुए आपत्तिजनक मैसेज डिलीट करवा दिया करती थी.
मॉडस ऑपरेंडी नंबर- 5 - EWS कोटे की लड़कियां निशाने पर
ये बाबा कितना शातिर है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाया या बनाने की कोशिश की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कोटे से आती हैं. क्योंकि वो जानता था कि गरीब घर से आने वाली लड़कियां अक्सर मजबूर होती हैं. और उनके माता-पिता भी ऐसी शिकायतों को लेकर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते हैं.
लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है, तो फूट भी जाता है. इन लड़कियों की ये पीड़ा किसी तरह एक एयरफोर्स अधिकारी तक पहुंची और एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने श्री शारदा पीठन को बाकायदा एक कंप्लेंट भेज कर चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत की. जिस पर श्री पीठम ने सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर को तुरंत अपना जवाब भेजा, बल्कि बगैर देर किए गए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी.
300 से अधिक पन्नों की शिकायत
चैतन्यानंद की करतूतों का कच्चा-चिट्ठा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया था, वो 300 से भी ज्यादा पन्नों का है. उस शिकायत पत्र में ऐसी-ऐसी बातें दर्ज हैं, जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है. फिलहाल, अब तक की छानबीन में पुलिस ने 30 से ज्यादा लड़कियों से पूछताछ की है और इनमें 17 लड़कियों ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. 16 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करवा दिया है.
लड़कियों ने बताया है कि बाबा इंस्टीट्यूट में जो मन में आए, वही करता था. उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था. वो वार्डन और दूसरी महिलाओं से लड़कियों को डराया धमका करता था और अकेले में अपने कमरे में बुला कर गलत तरीके से छूता था, यौन उत्पीड़न करता था. इस बीच बाबा के खिलाफ शिकायतों का ये पुलिंदा सामने आने के बाद श्री शारदा पीठम ने बाबा को निकाल बाहर कर दिया है. पीठम ने साफ किया है कि उसने चैतन्यनानंद से हर तरीके के संबंध खत्म कर लिए हैं और वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिमायती है.
(हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो)