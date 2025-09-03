scorecardresearch
 

Feedback

चौथी की छात्रा पर टीचर का हमला, अंगूठी से आंख पर किया वार, खून से लथपथ हुई मासूम

भुवनेश्वर के एक निजी स्कूल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां चौथी कक्षा की छात्रा को गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका ने बेरहमी से पीट दिया. वार इतना जोरदार था कि बच्ची की आंख से खून बहने लगा. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
भुवनेश्वर के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रा की आंख पर शिक्षिका का हमला. (Photo: Representational)
भुवनेश्वर के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रा की आंख पर शिक्षिका का हमला. (Photo: Representational)

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को सामने आया एक मामला बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है. शहर के एक निजी स्कूल में गणित की क्लास के दौरान चौथी कक्षा की छात्रा को उसकी टीचर ने बेरहमी से पीट दिया. आरोप है कि शिक्षिका ने अंगूठी पहने हाथ से बच्ची की आंख पर वार किया, जिससे उसकी आंख बुरी तरह घायल हो गई. 

भुवनेश्वर शहर के खंडगिरी पुलिस स्टेशन में परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. शिकायत में बताया गया कि बच्ची गणित की कक्षा में बैठी थी. उसी दौरान शिक्षिका ने उसे दो बार बुलाकर आंख पर जोरदार वार कर दिया. बच्ची ने बताया, "गणित की मैडम पढ़ा रही थीं. इस दौरान उन्होंने मुझसे दो बार सवाल पूछा और फिर मेरी आंख पर वार कर दिया." 

उनका वार इतना तीव्र था कि बच्ची की बाईं आंख से खून बहने लगा. दर्द और सदमे में वह जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगी. इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. उसे एक नेत्र चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की पलक, रेटिना और लेंस तीनों पर चोट पहुंची है. 

सम्बंधित ख़बरें

court verdict family 6 members life imprisonment
तीन साल पहले किया था शख्स का मर्डर, अब एक ही परिवार के 6 लोगों को मिली उम्रकैद की सजा 
बद्रीनाथ से पुरी तक... इन 7 जगहों पर पिंडदान से पितरों को मिलती है मुक्ति 
crime scene
पुल के नीचे संदिग्ध हालत में मिला इंजीनियरिंग छात्र का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप 
accident sign board
3 साल की बेटी के लिए बर्थडे केक लेने निकला पिता, ट्रक से कुचलकर हो गई मौत 
(Photo: AI-generated)
ओडिशा में ऑपरेशन 'अन्वेषण' की बड़ी सफलता, हजारों लापता बच्चे और महिलाएं सुरक्षित घर लौटे 
Advertisement

डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची की पलक की गंभीर चोट का इलाज किया जा रहा है. पलक की स्थिति सुधरने के बाद ही यह तय होगा कि बच्ची की दृष्टि पूरी तरह वापस लौट पाएगी या नहीं. पीड़िता के पिता ने शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, "हमें यकीन है कि बेटी की आंख पर साधारण चोट नहीं है. शिक्षिका ने उसे अंगूठी से जोर से मारा है.''

पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. वहीं, बाल अधिकार और शिक्षा कानून साफ कहते हैं कि छात्रों पर किसी भी तरह का शारीरिक दंड और उत्पीड़न पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस घटना ने न केवल बच्ची की आंख की रोशनी पर संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement