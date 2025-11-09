scorecardresearch
 

अरुणाचल के सेंट जेवियर्स स्कूल में छात्र की संदिग्ध मौत, टाई से लटका मिला शव

अरुणाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित स्कूल के वॉशरूम 19 साल के छात्र का शव अंदर टाई से लटका मिला. पूरे हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके की वीडियोग्राफी की, सीसीटीवी देखा और बताया कि ये मामला खुदकुशी का है.

पुलिस ने खुदकुशी बताया, परिवार का पोस्टमार्टम से इनकार. (Photo: Representational)

अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो स्थित सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में रविवार की सुबह एक 19 वर्षीय छात्र की मौत से हड़कंप मच गया. क्लास 11 के छात्र तातो पोडो का शव स्कूल के हॉस्टल स्थित वॉशरूम में संदिग्ध हालत में मिला. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद किसी साजिश या गड़बड़ी से इनकार किया है. उनका कहना है कि छात्र ने खुदकुशी की है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक छात्र तातो पोडो शि-योमी जिले के मोनिगोंग के पास स्थित गापुर गांव का रहने वाला था. रविवार सुबह हॉस्टल के छात्रों ने देखा कि वॉशरूम काफी देर तक अंदर से बंद है. जब दरवाजा खोला गया, तो एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखा. तातो पोडो जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसके गले में टाई बंधी हुई थी, जिका दूसरा सिरा दरवाजे से लटका हुआ था.

इसे देखकर छात्र सन्न रह गए. उन्होंने तुरंत स्कूल प्रबंधन को सूचना दी. स्कूल अधिकारियों ने बिना समय गंवाए पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही सब-इंस्पेक्टर ए पांगे के नेतृत्व में आलो पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने इलाके की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर मौके को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया. शव को आलो जनरल अस्पताल ले जाया गया.

वहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने तातो पोडो को मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने कहा कि मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं. आलो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज योमकेन रिरम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तातो पोडो को वॉशरूम की ओर जाते हुए देखा गया. उसके बाद कोई दूसरा अंदर नहीं गया.

पुलिस का कहना है कि यह मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है. मृतक के परिवार ने भी पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यही कहा कि उन्हें किसी साजिश का शक नहीं है. परिवार ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम न कराने का अनुरोध किया. इसके बाद शव को बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया. परिजन अंतिम संस्कार परंपरा के अनुसार करना चाहते हैं. 

पुलिस ने पुष्टि की कि तातो पोडो का अंतिम संस्कार सोमवार को शि-योमी जिले के गापुर गांव में किया जाएगा, जहां उनका पैतृक घर है. इस घटना के बाद से सेंट जेवियर्स स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है. छात्र और शिक्षक दोनों ही इस दुखद घटना से सदमे में हैं. स्कूल प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है. यह समझने की कोशिश की जा रही है कि ये घटना किन परिस्थितियों में हुई.

