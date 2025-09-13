लव स्टोरी का खौफनाक अंत... जमशेदपुर में शादी के 6 महीने बाद महिला ने खुद को लगाई आग, दर्दनाक मौत

झारखंड के जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित चाणक्यपुरी में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां 24 साल की स्नेहा कुमारी ने अपने किराए के घर में पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया. धुएं और लपटों को देख मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. पड़ोसियों ने जान पर खेलकर आग बुझाने की, लेकिन तब तक स्नेहा 80 फीसदी तक जल चुकी थी.

स्थानीय लोग उसे आनन-फानन में एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख तुरंत टीएमएच रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही स्नेहा ने दम तोड़ दिया. वो धनबाद की रहने वाली थी. करीब छह महीने पहले ही उसने शुभम सिंह नामक शख्स से लव मैरिज की थी. उसका पति ट्रांसपोर्ट का काम करता है. इस दिल झकझोर देने वाली घटना के वक्त वो काम के सिलसिले में रांची में था.

एक पड़ोसी जितेंद्र सिंह के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था. इसी तनाव के बीच स्नेहा ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. देर रात उसने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने घर का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की है.

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि स्नेहा ने आखिर क्यों आत्मदाह किया. पति शुभम सिंह को सूचना दे दी गई है. वो रांची से जमशेदपुर लौट रहा है. लोग इस घटना से स्तब्ध हैं. मकान मालिक विनोद पांडे ने बताया कि रात में किसी तरह का विवाद सुनाई नहीं दिया था. घर से धुआं निकलते देख लोग दौड़े और दरवाजा तोड़ा. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी का पास जाना मुश्किल हो रहा था.

बताते चलें कि झारखंड में हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कुछ ही महीने पहले रामगढ़ में सोनाली कुमारी नाम की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी थी. उस मामले में भी प्यार और दबाव की कहानी सामने आई थी. पीड़िता ने रामगढ़ महिला थाना में इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की उदासीनता की वजह से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर लिया.

