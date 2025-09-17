500 CCTV, 1.5 लाख स्कूटर और लंबी तलाश... ऐसे पकड़ा गया लड़कियों को छेड़ने वाला सिक्योरिटी गार्ड

दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है. यहां एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है. वो दिनदहाड़े सरेराह स्कूटी चलाते समय लड़कियों से छेड़छाड़ करता था. आरोपी की पहचान असम के नलबाड़ी निवासी 31 वर्षीय कंगकन नाथ के रूप में हुई है. छेड़खानी के कई मामलों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 15 दिन की गहन जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि यह मामला इस महीने की शुरुआत में सामने आया. मॉडल टाउन की एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एक स्कूटर सवार दो दिनों के भीतर उसके साथ दो बार छेड़छाड़ कर चुका है. 2 सितंबर को पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

इसके बाद एक पुलिस टीम गठित करके जांच शुरू कर दी गई. शुरुआती जांच में घटनास्थल से कोई ठोस सुराग नहीं मिला. पुलिस ने सबसे पहले परिवहन विभाग से मिले 1.5 लाख से ज्यादा स्कूटरों के डेटा का विश्लेषण किया, लेकिन तुरंत कोई सफलता हाथ नहीं लगी. इसके बाद पुलिस ने मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, सिविल लाइंस, आदर्श नगर और भारत नगर में लगे 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले.

इस तरह लंबी जांच के बाद एक दूसरी पीड़िता पुलिस के पास आई और आरोपी के बारे में जानकारी दी. हालांकि, कई लड़कियां सामाजिक कलंक के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचीं. इसके बावजूद पुलिस ने तकनीकी और जमीनी स्तर पर लगातार पूछताछ की और आखिरकार कंगकन नाथ तक पहुंच गई. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने शुरू में अपना जुर्म मानने से इनकार किया.

इसके बाद उसके सामने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत रखे गए. उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि वो छोटी लड़कियों को छेड़कर यौन संतुष्टि प्राप्त करता था. आरोपी के पास मौजूद स्कूटर उसके मालिक के नाम पर दर्ज है. पुलिस ने स्कूटर और वारदात के दौरान पहने गए उसके कपड़े जब्त कर लिए है. उसके खिलाफ मजबूत केस बनाया जा रहा है.

यह बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि एक व्यक्ति, जिसे पेशे से सुरक्षा देना था, वही सड़क पर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है. पुलिस का मानना है कि और भी पीड़िताएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि आरोपी ने एक से ज्यादा बार अलग-अलग जगहों पर इस तरह की हरकतें की थीं.

