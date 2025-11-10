'कोर्ट में गवाही दी तो...' गवाहों पर जानलेवा हमला करने वाले 'बाबा गैंग' के दो शूटर ऐसे पकड़े गए

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सतिंदर 'बाबा' गैंग दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. उन पर एक गवाह को कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए उसके बेटे को धमकाने और हमला करने का आरोप है. ये मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने से जुड़ा है, जहां 2014 के हमले में यह गवाह अहम भूमिका में था. आरोपियों की पहचान गोकलपुर निवासी राहुल उर्फ अमित (38) और नंद नगरी के रहने वाले मोहित उर्फ लाला (22) के रूप में हुई है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) संजीव कुमार यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से दो घातक हथियार, एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, छह जिंदा कारतूस और अपराधों में इस्तेमाल किया गया एक स्कूटर बरामद हुआ है. ये गिरफ्तारी दो महीने तक चले एक बड़े सर्विलांस ऑपरेशन के बाद हो सकी है. राहुल उर्फ अमित गोकलपुरी पुलिस स्टेशन का घोषित अपराधी है. वो कई संगीन वारदातों में शामिल रह चुका है.

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 2014 में हुए एक हमले के मामले में कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान सितंबर 2024 में गवाह की मां की गवाही होनी थी. इसी गवाही को रुकवाने के लिए राहुल और उसके साथी मोहित ने गवाह के बेटे पर हमला किया, ताकि उसकी मां डरकर कोर्ट में पेश न हो सके. 7 सितंबर की इस घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. टेक्निकल इनपुट और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस नजर रख रही थी.

इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों आरोपी दिलशाद गार्डन स्थित IHBAS हॉस्पिटल के पास दूसरे गैंग के सदस्यों से मिलने वाले हैं. वो लोग एक नई वारदात की योजना बना रहे हैं. इस सूचना की पुष्टि के बाद 3 नवंबर को नंद नगरी इलाके में पुलिस ने छापा मारा, जहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. राहुल का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है. वह हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट और मकोका जैसे 20 से मामलों में शामिल रहा है.

वहीं, मोहित जो पार्टी डेकोरेटर का काम करता है, इस गैंग को लॉजिस्टिक सपोर्ट और प्लानिंग में मदद करता था. दोनों आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के कई कुख्यात गैंग से जुड़े हुए हैं. पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क कोर्ट के गवाहों और पीड़ितों को डराने का काम करता था. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बरामद हथियारों के सोर्स की जांच की जा रही है.

