भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के रिश्तेदार समीर मोदी को मिली जमानत, ये है पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भगोड़े व्यवसायी ललित मोदी के रिश्तेदार समीर मोदी को ज़मानत दे दी, जिसे बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. एक सूत्र ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान उन्हें 5 लाख रुपये के मुचलके और अन्य शर्तों पर ज़मानत दे दी.

पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में विस्तृत अदालती आदेश का इंतज़ार है. एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने समीर मोदी पर 2019 से बार-बार बलात्कार करने, धमकी देने और धोखा देने का आरोप लगाया है.

FIR में कहा गया कि समीर मोदी ने फ़ैशन और लाइफस्टाइल उद्योग में करियर के अवसर देने के बहाने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और बाद में दिसंबर 2019 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर उसके साथ ज़बरदस्ती की थी.

आपको बता दें कि आरोपी समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जब वह एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर कहीं बाहर जाने की फिराक में था.

