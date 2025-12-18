Encounter: हत्या की कोशिश के मामले में वॉन्टेड था खालिद, मुठभेड़ के दौरान ऐसे हुआ गिरफ्तार

Police Encounter: हत्या की कोशिश के एक मामले में वांछित अपराधी को सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई मंगलवार की रात की गई. इससे पहले आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और वह पकड़ा गया. पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.

आरोपी की पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान खालिद के रूप में हुई है, जो मेरठ जिले का रहने वाला है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, खालिद लंबे समय से फरार चल रहा था. उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को उसकी तलाश अलग-अलग जिलों में थी. खालिद को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. उसके खिलाफ पहले से ही कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं.

गश्त के दौरान हुआ आमना-सामना

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) प्रिया यादव ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस टीम एक निजी वाहन से गश्त पर थी. यह गश्त गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के हरौड़ा-पाली रोड पर चल रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस को रुकने का इशारा किया. पुलिस ने जब वाहन रोका और उससे पूछताछ की कोशिश की, तभी स्थिति अचानक बिगड़ गई. पूछताछ से बचने के लिए आरोपी ने हिंसक कदम उठाया.

पुलिस पर फायरिंग

पुलिस के अनुसार, आरोपी खालिद ने पुलिस पर मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद वह मौके से भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद उसे काबू कर लिया गया. इसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा बरामद किया है. इसके अलावा दो जिंदा कारतूस और एक खोखा भी मिला है. एएसपी प्रिया यादव ने बताया कि खालिद पर गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर जिलों में कई केस दर्ज हैं. इनमें हत्या की कोशिश, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं. पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य अपराधों की जानकारी जुटा रही है.

