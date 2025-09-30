scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: होटल में मिलकर गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट किया, शादी को कहा तो बॉयफ्रेंड ने कर दिया मना, नाराज लड़की ने मार दिया चाकू

छत्तीसगढ़ के रायपुर में 16 वर्षीय गर्भवती किशोरी ने शादी करने से मना करने पर अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी. लॉज में युवक का शव मिलने के बाद किशोरी और उसकी मां पुलिस के पास पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. किशोरी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ जारी है.

गर्लफ्रेंड ने शादी को कहा तो लड़के ने मना कर दिया. (Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक 16 वर्षीय गर्भवती किशोरी ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने उससे शादी करने से मना कर दिया. आरोपी किशोरी और उसका परिवार पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कब कैसे हुई वारदात?
घटना तब सामने आई जब गंज थाना क्षेत्र की एक लॉज में एक कमरे से 20 वर्षीय युवक का शव मिला. युवक बिहार का रहने वाला था और कुछ समय से छत्तीसगढ़ में रह रहा था. लॉज के स्टाफ ने कमरे में संदिग्ध गतिविधि देखी और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने कमरे में जांच की तो युवक को कई जगह चाकू घोंपकर घायल पाया.

पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि किशोरी बिलासपुर जिले की निवासी है. वह अपनी मां के साथ कोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और खुद अपना अपराध स्वीकार किया. पुलिस ने बताया कि किशोरी और मृतक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे.

चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक बिलासपुर लौट गई
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की गर्भवती थी और उसने प्रेमी से शादी करने का दबाव डाला. युवक ने शादी से इंकार कर दिया, जिससे नाराज किशोरी ने उसे 27 सितंबर को होटल के कमरे में सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद उसने कमरे की चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी और बिलासपुर लौट आई.

मां को बताया पूरा किस्सा
किशोरी ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद मां ने पुलिस के पास जाकर बेटी के साथ मामले की जानकारी दी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने बताया कि हत्या के लिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और किशोरी से पूरे मामले की विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

