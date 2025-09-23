scorecardresearch
 

पंजाब में बेखौफ बदमाशों का आतंक, लुधियाना में सरेआम ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या

लुधियाना के एक ढाबे पर बिल के विवाद का मामला गरमागरम बहस में बदल गया और एक आरोपी ने ढाबा मालिक पर गोली चला दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने में कामयाब रहे. लेकिन ढाबा मालिक की जान चली गई.

ढाबा मालिक के कातिल अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं (फोटो-AI)
ढाबा मालिक के कातिल अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं (फोटो-AI)

पंजाब के लुधियाना जिले में सरेआम एक ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए. जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कत्ल की यह सनसनीखेद वारदात लुधियाना के साहनेवाल इलाके की है. जहां सड़क किनारे मौजूद एक ढाबे के 32 वर्षीय मालिक की तीन अज्ञात ग्राहकों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस उपायुक्त (DCP) रूपिंदर सिंह ने पीटीआई को बताया कि यह घटना सोमवार रात बिल को लेकर हुए विवाद के बाद हुई.

डीसीपी रूपिंदर सिंह ने आगे बताया कि बिल के विवाद का मामला गरमागरम बहस में बदल गया और एक आरोपी ने ढाबा मालिक पर गोली चला दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने में कामयाब रहे.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे आरोपियों का पता लगाने के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. उन्होंने ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है. मामले की छानबीन जारी है.

