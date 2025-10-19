scorecardresearch
 

दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात... गर्भवती महिला की पूर्व लिव-इन पार्टनर ने की हत्या, फिर पति ने हमलावर को मार डाला

दिल्ली के नबी करीम इलाके में गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी. महिला का पति हमलावर से भिड़ गया और झगड़े में उसी चाकू से आरोपी को मार डाला. मृतका की पहचान शलिनी (22) और आरोपी आशु (34) के रूप में हुई. दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि शलिनी का पति घायल है.

पति अस्पताल में भर्ती. (Photo: AI-generated)
राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना के कुछ ही पलों बाद महिला के पति ने आरोपी को पकड़कर उसी चाकू से मार डाला. इस दोहरे हत्या कांड से इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान शलिनी (22) और आशु उर्फ शैलेन्द्र (34) के रूप में हुई है. शलिनी के पति आकाश (23) को भी इस झगड़े में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है. शलिनी दो बच्चों की मां थी और घटना के समय गर्भवती थी.

कैसे हुआ वारदात का सिलसिला

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर आकाश और शलिनी अपनी मां शीला से मिलने कुतुब रोड जा रहे थे. इसी दौरान, नबी करीम इलाके का बदमाश आशु अचानक वहां पहुंचा और आकाश पर चाकू से हमला कर दिया. आकाश ने पहले वार से खुद को बचा लिया, लेकिन इसके बाद आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शलिनी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए.

आकाश ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसे भी कई वार झेलने पड़े. इसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाते हुए आशु को काबू में कर लिया और उससे चाकू छीनकर पलटवार कर दिया. झगड़ा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद शलिनी का भाई रोहित और स्थानीय लोगों ने तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शलिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया, जबकि आकाश को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया.

रिश्ता और विवाद की कहानी

पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ साल पहले शलिनी और आकाश के बीच वैवाहिक विवाद हुआ था, जिसके दौरान शलिनी ने घर छोड़कर आशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था. बाद में दोनों में सुलह हो गई और वह अपने पति और दो बच्चों के साथ वापस रहने लगी. इसी बात से नाराज होकर आशु बार-बार शलिनी को परेशान करता था. पुलिस के अनुसार, वह यह दावा कर रहा था कि शलिनी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसी का है. गुस्से और प्रतिशोध में उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

पुलिस ने बताया कि आशु नबी करीम थाने का 'लिस्टेड बैड कैरेक्टर' था और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. वहीं आकाश के भी तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि हमला कुतुब रोड जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हुआ. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, पूरा हादसा कुछ ही मिनटों में हो गया और लोग भय से चीखते हुए इधर-उधर भागे.

मृतका की मां की शिकायत पर FIR दर्ज

पुलिस ने मृतका की मां शीला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

TOPICS:

